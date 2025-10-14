Země velká jako Zlínský kraj jede na MS! Kapverdy složily úspěšný tým přes LinkedIn
Ostrovní stát na západ od Afriky s populací jen těsně přes půl milionu obyvatel slaví historický triumf. Kapverdy si výhrou ve skupině D africké kvalifikace zajistily první účast na mistrovství světa a zařadí se mezi nejpozoruhodnější účastníky šampionátu. Jak se tak malému státu povedlo poskládat tým, jenž předčil i favorizovaný Kamerun? Odpovědí jsou z velké části krajané žijící v zahraničí, které tamní fotbalová federace dokázala poskládat dohromady.
Podle počtu obyvatel jde o druhou nejmenší zemi v dějinách mistrovství světa po Islandu. Co do rozlohy pak Kapverdy dokonce překonaly absolutní rekord. Plocha 4 tisíce kilometrů čtverečních je sotva větší než Zlínský kraj, přesto zde v pondělí slavili postup na největší fotbalovou akci.
Nejde přitom o úplný zázrak, jak by se na první pohled mohlo zdát. Kapverdy se kvalifikovaly na čtyři z posledních sedmi edic Afrického poháru národů, přičemž dvakrát proklouzly až do čtvrtfinále. Jednoznačně se tak řadí mezi relevantní africké celky a dostat se mezi devět nejlepších zemí kvalifikace pro ně nebyl zcela nepředstavitelný počin.
„Dřív byla kvalifikace těžší, hlavně v Africe, kde bylo nutné skončit první ve skupině a pak ještě zvládnout play-off. Teď stačí vyhrát skupinu a jste tam,“ pochvaloval si stoper Roberto Lopes nový formát, který díky rozšíření ze 32 na 48 přidal africkým celkům další čtyři místenky na mundial.
Vzhledem k nízkému počtu místních se při úspěších z posledních let „modří žraloci“ hodně spoléhají především na početnou diasporu, tedy krajany žijící v zahraničí.
Většina Kapverďanů totiž dlouhodobě pobývá mimo svůj stát. Podle odhadů by jich po různých zemích světa mělo být kolem 700 tisíc a právě jejich služeb hojně využívá fotbalový národní tým.
Zhruba polovina reprezentantů se narodila v zahraničí a dvojí občanství mají prakticky všichni. Nejčastěji se objevuje Portugalsko, následuje Nizozemsko a Francie, ale najdeme zde i obyvatele Maďarska či Irska.
Na mistrovství světa přes LinkedIn
Zástupcem poslední jmenované země je již zmíněný stoper Roberto Lopes, který nedávno odehrál celých 90 minut proti Spartě v dresu Shamrocku Rovers. Svou první reprezentační pozvánku přitom obdržel přes profesní síť LinkedIn. Tento způsob vystihuje, jak se menší národ dostal až na největší sportovní akci.
První kontakt od federace dlouho ignoroval, jelikož neuměl ani slovo portugalsky. Při druhém pokusu, tentokrát v angličtině, už si dal říct a ozval se zpět.
„Byl jsem dost paranoidní. Bál jsem se, že je to nějaký vtip, takže jsem byl možná až moc opatrný,“ líčil v rozhovoru pro Sky Sports první reakci na netradičně doručenou pozvánku. „Pak jsem ale spolknul svou hrdost, a naštěstí jsem odpověděl včas,“ pokračoval.
Kapverdské kořeny má po otci, který pochází z jednoho z tamních ostrovů. Jeho matka je pak Irka a Lopes tak vyrůstal v Dublinu. Při prvním kontaktu s reprezentací se bál, že mu bude překážet jeho neznalost kapverdské kreolštiny a portugalštiny, což jsou dva oficiální jazyky země.
„Byl jsem nervózní, ale když jsem přiletěl, tak byli všichni fantastičtí. Každý, kdo uměl anglicky, na mě mluvil anglicky a snažil se mi pomoct, jak to jen šlo,“ vzpomíná na první zkušenosti z roku 2019.
Teď už má zkušený stoper na kontě v dresu „modrých žraloků“ 42 utkání a po mistrovství světa by se mohl zařadit mezi desítku nejčastějších reprezentantů v historii země.
Jedinou kaňkou jeho jinak dokonalého příběhu může být fakt, že se nemohl účastnit velkolepých oslav postupu na šampionát. Lopes totiž mířil co nejrychleji na letiště, aby se stihl vrátit domů do Irska, kde v nejbližších dnech očekává narození prvního potomka. „Fotbal je teď to poslední, na co myslím. Kdybychom vyhráli v Libyi, už bych tenhle zápas nehrál,“ smál se na letišti po historickém úspěchu.