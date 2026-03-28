Data mluví jasně: proč je „odstavený“ Souček pro reprezentaci stále důležitý
Odvážný tah naznačil, že česká reprezentace stále potřebuje Tomáše Součka. Nebo aspoň ve válce, jakou nakonec bylo semifinále baráže o postup na mistrovství světa proti Irsku (2:2, 4:3 na penalty). Dosud nepostradatelný muž, který navíc přišel o kapitánskou pásku, zasáhl až do druhé půle. Přinesl stabilitu, byl silný ve vzduchu. „Zpevnil střed hřiště, ale nehrál se fotbal. Nepotřebovali jsme se o něj opřít ve výstavbě hry,“ podotkl expert deníku Sport a webu iSport David Kobylík. Vrátí se záložník West Hamu do základní sestavy v úterním klíčovém boji proti Dánům?
Že udělá systémovou změnu, se čekalo. Nešlo to ani jinak, protože trenér Miroslav Koubek byl úspěšný se třemi stopery už při předchozích angažmá v Hradci Králové a Plzni. Jenže při premiéře na reprezentační scéně utkal myšlenku, po které experti volali už v minulosti.
Vůbec jako první kouč národního týmu dobrovolně vyjmul v důležitém utkání ze základní sestavy Tomáše Součka. Proti Irsku na něj vedle navrátilce Vladimíra Daridy nezbylo místo. „Nebyl jsem překvapený,“ prohodil David Kobylík, mistr Evropy hráčů do jednadvaceti let z roku 2001. „Když se trenér rozhodl vzít