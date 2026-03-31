Česko - Dánsko 2:2, na pen. 3:1. Národní tým slaví postup na MS po 20 letech
Po bezduchých dvaceti letech vystoupilo Česko ze stínu. Slavme, národní tým svírá v ruce vytouženou vstupenku na fotbalový světový šampionát. Zvládl dva nerváky. Ve čtvrtek s Irskem, v úterý další penaltovou nálož s Dánskem. Utkání skončilo v základní hrací době 1:1, v prodloužení padla branka na každé straně (2:2), takže se šlo do penalt. O sladkém postupu rozhodl ve čtvrté sérii Michal Sadílek. Trenér Miroslav Koubek si odškrtl splnění životní mise. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Přesně v čase 23 hodin a 28 minut vybuchla Letná štěstím. Michal Sadílek se došoural na značku pokutového kopu. Česko vedlo v tu chvílí 2:1, stačilo jediné – PROMĚNIT. Mrňavý chlapík ze Slavie to dokázal. Gólmana poslal na druhou stranu. Reprezentace je po dvaceti letech na mundialu.
Jiná sestava, jiné rozestavení oproti zápasu s Irskem, Miroslav Koubek upletl taktiku v rozestavení 5-4-1. Od začátku dal důvěru exkapitánovi Tomáši Součkovi, v základní sestavě nechal Vladimíra Daridu a nalevo umístil Jaroslava Zeleného. Jediným hrotem byl Patrik Schick.
Někdo ještě dopíjel pivo nebo zakusoval klobásu a Letná už bouřila. Vladimír Coufal se mocně opřel do míče u rohového kopu, v hloubi šestnáctky se k míči dostal osamocený Pavel Šulc a vzápětí vypustil životní ránu. Pravačkou se opřel do bílé koule tak dokonale, že vymetl horní roh dánské branky. Stadion se v mžiku plul na vlnách euforie, na lavičce Koubek zvedl majestátně ruce k nebi. Lepší start si nemohl přát.
Hvězda Slavie dloubla balon, uff...
Do konce poločasu mohlo být i líp. Fantasticky hrající Šulc si po půlhodině přilepil k noze pas Daridy, vydal se odvážně do středu vstříc chlapům v bílém a v nejlepší možné chvíli narýsoval přihrávku s maximální uměleckou hodnotou na Lukáše Provoda. Stadion povstal v očekávání věcí příštích. Hvězda Slavie dloubla balon přes gólmana Madse Hermansena dobře, inteligentně, jen o půl metru vedl tyče. Uff…
Češi se povětšinu času bránili. Soupeř měl přes sedmdesát procent času míč na kopačkách, ale králem defenzivy byl kapitán Ladislav Krejčí. Válel ve vzduchu, na zemi, neskutečně pomáhal v každém okamžiku. Naopak vážné problémy měl Štěpán Chaloupek s urostlou dánskou hvězdou Rasmusem Höjlundem. Naštěstí se Česka jako klíště držela klika. Stejně jako ve čtvrtek s Iry. A taky úžasný Kovář. Jakým stylem vytěsnil báječné zahraný trestný kop Gustava Isaksena.
V druhém poločase se obrázek nezměnil. Dánové se snažili otevřít českou konzervu. Hledali skulinky, mezery, díry a v dvaasedmdesáté minutě otvírák konečně našli. Kovář byl u vysokého míče o zlomek vteřiny později a Joachim Andersen hlavou srovnal účty.
I nadále se jelo po stejných kolejích. Český vlak, postupem času extrémně dýchavičný, se jen bránil. Občas se snažil využít rychlých kontrů, ale ty končily většinou nepřesnou přihrávkou. Zbytek základní hrací doby se odehrával jen na polovině národního týmu. Co na polovině, na posledních dvaceti metrech. Chvílemi to vypadalo, že brutální tlak Dánů nejde vydržet, ale vždycky se to nějakým zázrakem povedlo.
Podruhé za pět dní se šlo do prodloužení. A nad Prahou se zase nesl ohlušující rámus. Coufal nadvakrát dostal míč na zadní tyč, ve skrumáži se nejlépe orientoval Krejčí a s pomocí teče jednoho s Dánů přiblížil Česko americkým břehům. Jenže jen na chvíli. Hosté totiž o jedenáct minut později Kasperem Hoghem znovu dorovnali…
Rozřešení přišlo v penaltách. A ty Češi umí dokonale. A proto slaví postup na mundial do Ameriky.
