Slovenský triumf? Nástup Hapalových dětí! Není z jiného světa, říká Rusnák

Když devětačtyřicetiletý kouč z Kroměříže letos v březnu převzal po Italovi Stramaccionim Spartu, na Letné věřili, že právě on bude tím mužem, který s mužstvem nabitým velkými jmény dokáže velké věci. Jenže to se nepovedlo.

Hapal začal třemi remízami za sebou, z jedenácti ligových zápasů nakonec vyhrál jen pětkrát a Spartu dovedl až k pátému místu v lize. V nové sezoně pak v horkém křesle vydržel pouze dvě utkání, propadák na půdě srbské Subotice (0:2) znamenal konečnou.

Ovšem trenérské řemeslo umí být nevyzpytatelné. Utekly necelé čtyři měsíce a Hapal slaví velmi cenné vítězství. Na lavičce slovenské reprezentace před třemi týdny vystřídal zkušeného Jána Kozáka, který rezignoval kvůli flámu části hráčů po trnavské porážce s Čechy (1:2).

A debut v novém působišti tentokrát Hapalovi vyšel na jedničku. „Velmi těžký zápas s velmi kvalitním soupeřem. Jsem nesmírně rád, že se nám ho povedlo zvládnout s tak velkým gólovým rozdílem. Ukrajina nedostává mnoho gólů, dát jí čtyři není vůbec jednoduché. Ale nám se to podařilo,“ radoval se český trenér.

Slováci šli rychle do vedení díky brance Alberta Rusnáka, druhou trefu přidal ex-sparťan Juraj Kucka. Krátce po změně stran sice snížil Konopljanka, zásahy Zreláka a Maka však domácímu týmu brzy vrátily náskok. 4:1.

„V naší hře byly pozitivní věci. Jsem spokojený s přechodovou fází, po zisku míče jsme byli neskutečně kolmí. A i do vápna jsme chodili ve velkém počtu,“ chválil Hapal.

Slovenské prostředí dobře zná, vždyť v minulosti tři roky vedl tamní reprezentaci do jednadvaceti let. Při skladbě své první „áčkové“ nominace to využil, povolal hned osm hráčů, které dříve trénoval. Slovenský server šport.sk označil páteční zápas za nástup „Hapalových dětí“, nedávná spolupráce prý byla znát.

„Jsme zvyklí na hru, kterou chce předvádět, protože jsme pod ním odehráli dost zápasů. Všichni hráči, kteří od trenéra dostali důvěru a jsou tu, ukázali, že jsou tu právem. Hrají dobře a snaží se,“ podotkl dvacetiletý obránce Dávid Hancko.

Kdo jsou další fotbalisté, které Hapal koučoval v jednadvacítce? Albert Rusnák (24), Milan Škriniar (23), Adam Zrelák (24), Marek Rodák (21), Stanislav Lobotka (23), Matúš Bero (23) a Denis Vavro (22). Ve výběru pro dvojzápas s Českem a Ukrajinou navíc scházel ještě záložník berlínské Herty Ondrej Duda (23). Výčet, který jasně dokládá, že o budoucnost se Slováci bát nemusejí.

„Ti kluci mají všechno před sebou, hrají ve skvělých ligách. Potvrzuje se to na tréninku a ukázal to i zápas s Ukrajinou. Mají velký potenciál, a pokud na sobě budou i nadále pracovat takhle, mohou být oporami mužstva,“ uvedl pro šport.sk obránce Peter Pekarík. Ze zmíněné osmičky hráli proti Ukrajině v základu kromě Hancka ještě Škriniar, Zrelák a Rusnák, už v první půli navíc Bero nahradil zraněného Kucku.

A jejich obnovená spolupráce s Hapalem může v kombinaci s osobnostmi typu Hamšíka, Škrťela či Dúbravky fungovat velmi dobře. „Trenér měl dobře zmapované všechny hráče, nepřišel z jiného světa,“ ocenil českého kouče Albert Rusnák, s gólem a dvěma nahrávkami hvězda pátečního večera.

Pondělní střetnutí s Českem v Edenu tak slibuje velmi zajímavou podívanou, pod Jaroslavem Šilhavým totiž roste také forma Dočkala a spol. „Zvedají se, nejen výsledkově ale i herně,“ všiml si Hapal. „Mají ovšem i slabiny, což přiznal sám jejich trenér. Bylo by dobré, abychom jich využili. Víme, že musíme vyhrát, uděláme pro to maximum. A samozřejmě chceme hrát ofenzivně,“ uzavřel kouč Slovenska.