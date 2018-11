Hapal si užil první výhru. Navrátilec Stoch se těší na zápas "doma"

Slovensko si v prvním zápase pod Hapalem připsalo jasnou výhru, v Lize národů dosud neporažené Ukrajince smetlo 4:1 díky brankám Alberta Rusnáka, Juraje Kucky, Adama Zreľáka a Róberta Maka. Za hosty snížil jen Jevgen Konopljanka.

"Jsou to krásné pocity. Chtěli jsme vyhrát, ale nečekali jsme, že to bude takovým rozdílem," usmíval se Hapal po utkání. "Byli jsme při chuti, chtěli jsme střílet. Jsem rád, že hráči duel odmakali a byli zaslouženě odměnění čtyřmi brankami."

Aby se Slovensko vyhlo sestupu do divize C, musí v pondělním utkání v Praze porazit Českou republiku. "Bude to pro mě specifický zápas. Chceme zvítězit a uděláme pro to vše," řekl rezolutně Hapal.

49letý trenér uvítal ve slovenském výběru několik navrátilců. Adam Zreľák se mu odvděčil jednou z branek v síti ukrajinského gólmana Bojka, na hřišti se na posledních zhruba dvacet minut objevil i Miroslav Stoch, momentálně nejlepší kanonýr pražské Slavie.

"Samozřejmě mě těší, že i po takové dlouhé absenci v reprezentaci začali lidé křičet moje jméno, když jsem se šel rozcvičit," prohlásil po utkání 29letý křídelník. "Návrat nemohl být lepší, vyhráli jsme 4:1 nad silným soupeřem. V Praze to pro mě bude speciální zápas, budu hrát 'doma'. Velmi se na to těším," vyhlížel klíčový souboj, který Hapalovi svěřenci sehrají s výběrem Jaroslava Šilhavého v pondělí od 20:45 ve vršovickém Edenu, kde Stoch září v sešívaném dresu.