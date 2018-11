Dokonalé, smekl Dúbravka před Schickem. Slováci kritizovali trávník

Situaci ze 32. minuty vyřešil Patrik Schick jako zkušený mazák. Využil díry ve slovenské obraně, kam mu krásným pasem z první míč naservíroval Jakub Jankto. 22letý forvard běžel sám na bránu, míč mu skákal. Schick zvolil zakončení jemným obloučkem, vyšlo mu dokonale a balon krásně zapadl do sítě.

"Byli jsme dost vysoko, snažili se zatlačit soupeře. Ve fotbale přichází i takové momenty. Český tým má také kvalitní fotbalisty. Zakončení, které zvolil Patrik Schick, bylo dokonalé. Musím uznat, že to byl velmi pěkný gól. Kéž by padalo víc takových," ocenil parádní koncovku slovenský brankář Martin Dúbravka.

Slováci klíčovou situaci utkání vzadu nezvládli, za vlastní obranou zůstal stoper Škriniar a Schick pak přesně naběhl do nabídnutého prostoru. "Všiml jsem si, že tam byla těžká rozehrávka uprostřed hřiště. Potom Češi vystoupili, Patrik Schick si tam velmi dobře naběhl a potom už to pro něj byla příliš jednoduché situace," pověděl zkušený obránce Peter Pekarík. "Získali míč, dali ho za obranu a najednou (Schick) běžel sám na brankáře. Nemyslím si, že věděl jak," kroutil hlavou záložník Vitesse Matúš Bero.

Poraženému celku se nezdála kvalita trávníku v Edenu. "Míč nám hodně odskakoval, musím říct, že hřiště nebylo takové, jak se očekávalo. Bylo to vidět při každém doteku s balonem. Namísto běžných dvou vteřin jsme na zpracování potřebovali čtyři, pět. To zpomalí hru a pak přijdou lehké ztráty. Nebyklo to jednoduché, ale nemůžeme se vymlouvat na to, že nám terén neumožnil hrát to, co jsme chtěli. Měli jsme něco změnit, ale to se nám nepovedlo," přidal kriticky Bero.

Mrazivý večer ideálním fotbalovým podmínkám příliš nenahrával, ale Češi se s utkáním po všech stránkách vypořádali lépe. "Můžeme se bavit o tom, že trávník nebyl v nejlepší kvalitě, ale oni dali gól a my ne. Takže je v podstatě jedno, jaký byl trávník," uznal záložník Ján Greguš. "Hřiště bylo opravdu nekvalitní, ale oba týmy měly stejné podmínky," nehledal výmluvy Dúbravka.

Zatímco Češi se s Ligou národů rozloučili důležitou výhrou, která mužstvo opět zvedne sebevědomí, Slováci mají na čem pracovat. "Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát, ale ztráceli jsme míče a nechávali Čechům šance na brejky. Nezbývá nám nic jiného, než se dívat dopředu a oklepat se z toho. Čeká nás kvalifikace, na kterou se musím připravit," pravil kapitán Martin Škrtel.

Češi slaví federální double. Slováky porazili krásným gólem Schicka 720p 360p REKLAMA

Slováci už ke konci vypadali podrážděně, chtěli se hádat, líčí Pavelka 720p 360p REKLAMA

Derby zlomila změna po dvaceti minutách, řekl Dočkal. Spartu komentovat nechtěl 720p 360p REKLAMA

Není to náhodná výhra. Reprezentace má budoucnost, věští Schick 720p 360p REKLAMA