Hapal prohrál a řeší Weisse. Nedostal šanci, tak odešel z lavičky!

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32. Schick Hosté: Sestavy Domácí: Vaclík – Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák – T. Souček – Vydra (64. Gebre Selassie), Dočkal, Pavelka, Jankto (76. Krejčí) – Schick (82. Doležal). Hosté: Dúbravka – Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko – Bero, Greguš (58. Duda), Hamšík – Rusnák (58. Mak), Zreľák (79. Nemec), Stoch. Náhradníci Domácí: Pavlenka, Koubek, Gebre Selassie, Brabec, Krejčí, Darida, Stronati, Skalák, Pudil, Doležal, Frýdek, Trávník Hosté: Kozáčik, Rodák, Weiss, Hrošovský, Duda, Nemec, Ďuriš, Mak, Hubočan, Sabo, Vavro Karty Domácí: Pavelka, Dočkal Hosté: Škrtel, Škriniar Rozhodčí Hernandez – Sobrino, Cabaňero (vš. Španělsko) Stadion Eden Aréna, Praha

Mrzí vás takové chování?

„V průběhu zápasu jsem si toho vůbec nevšiml, koučoval jsem mužstvo. Dozvěděl jsem se to, až když jsem došel do kabiny. Budu se to s ním snažit vyřešit, co ho k tomu vedlo a tak. Uvidíme dál.“

Weisse jste nenechal hrát během celého srazu ani minutu, proč?

„Známe ho, víme, jakým způsobem hraje. Rozhodli jsme se pro jiné varianty, ale nikde není psáno, že v jiných zápasech nebude hrát. Žádný problém.“

Jaký to byl pro vás osobně zápas? Proti vaši krajanům...

„Popravdě jsem ty emoce moc nevnímal, ani publikum, protože jsem se soustředil na mužstvo a řešil naše pojetí hry. Těšil jsem se sem, chtěli jsem si to užít, ale jsem zklamaný z výsledku. V určitých pasážích jsme byli možná lepší než Češi, ale prohráli jsme jednou situací, kterou jsme měli řešit lépe. Bohužel.“

Kde vidíte největší problém vašeho výkonu?

„Myslím, že jsme neodehráli tak špatné utkání, abychom ho museli prohrát. Vstup jsme měli dobrý, prvních dvacet až pětadvacet minut jsme zatlačili české mužstvo, bohužel jsme si ale nevypracovali gólovku. A pak jsme začali hrát zdlouhavě, komplikovaně a docházelo ke ztrátám míče, Češi z toho chodili do brejků, jeden takový využili. Ve druhém poločase jsme měli takový platonický tlak, chtělo to zjednodušit a donutit soupeře k nějaké chybě. Nepovedlo se.“

Fanoušků dorazilo přes mrazivé počasí do Edenu na duel se Slováky přes 16 tisíc, někteří se vybavili do zimy i spacáky...







22 zobrazit galerii

