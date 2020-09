Nešťastný Dočkal! V souboji zranil spoluhráče Štetinu, hrozí půl roku mimo

První zprávy po zápase naplnily obavy. „Asi to bude vážné,“ pronesl kouč domácích Pavel Hapal. Český záložník Dočkal byl z úrazu kamaráda otřesený. „Strašně mě to mrzí. Jsem z toho nešťastný. Byla to víc nešťastná náhoda než cokoliv jiného,“ popsal autor druhého gólu.

Devětadvacetiletý Štetina si při souboji u rohového praporku smolně otočil koleno a musel střídat. Při odkopu zakřičel, bylo zřejmé, že se z celé situace snadno neoklepe. Celou situaci navíc zblízka sledoval další sparťan na hřišti - Adam Hložek.

„Je to chlap jako hora. Každý zápas podstupuje sto daleko tvrdších soubojů, než byl tento. Můj kontakt ale přišel asi v nevhodnou dobu. Stál na jedné noze a odkopával balon. Nejspíš došlo k rotaci stojné nohy a koleno má poškozené. Pro mě to teď vůbec není o výsledku a o tom, jak jsme hráli. Třeba se na vyšetření ukáže, že to není tak vážné, jak to vypadá,“ modlil se Dočkal za rychlé uzdravení spoluhráče z Letné.

„Je mi to moc líto,“ dodal.

Je jisté, že do ligového kolotoče slovenský reprezentant hned tak zpátky nenaskočí.

Podle zdrojů Sportu ze Slovenska má mít Lukáš Štetina přetržený zkřížený vaz a poškozený meniskus. Vrací se do Prahy, kde by měl v Ústřední vojenské nemocnici ještě podstoupit interní klubové vyšetření. V případě, že se diagnóza potvrdí, by slovenský stoper mohl chybět až šest měsíců.