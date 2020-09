Holoubek: Na sestavení týmu jsme měli pět hodin. Radil i Šilhavý

Ve čtyřiceti letech mu do klína spadla áčková reprezentace, ale jako největší výzvu v kariéře to trenér David Holoubek kvůli divné koronavirové době nebere. Úkol je však jasný: Skotsku nedat nic zadarmo a v pondělí v Olomouci i s „ligovým“ výběrem předvést konkurenceschopný výkon. „Času na přípravu máme málo, proto budeme spoléhat na automatismy z klubů,“ přiznal na tiskovce Holoubek. Stoperskou dvojici tak pravděpodobně vytvoří kapitán Roman Hubník a Václav Jemelka, parťáci ze Sigmy.

Jak se celá tato akce rodila?

„Vnímáme, že situace, která nastala, byla velice zvláštní. Dostali jsme úkol sestavit tým pro zápas se Skotskem, měli jsme na to zhruba pět hodin, takže to bylo velice dynamické a rychlé. Chtěl bych tímto poděkovat všem klubům a trenérům, kteří mi umožnili to, abychom vůbec byli schopni nominovat hráče. Děkuju samozřejmě i hráčům, kteří měli v repre pauze volný víkend. Přijeli ze všech koutů České republiky, jejich odezva byla velice pozitivní. Mají chuť, ochotu a touhu hrát za Českou republiku.“

Jde vyloženě o váš výběr, nebo jste k němu během tak krátké chvíle dospěli společně s Jaroslavem Šilhavým?

„Byla to součinnost všech trenérů včetně trenéra A-týmu. Moc díky za jeho podporu a snahu dát tým nějakým způsobem dohromady. Fakt se to nerodilo vůbec lehce. Nějak jsme to zvládli, máme tady kluky připravené do zápasu, odvedou maximum.“

Věříte přes všechny tyto problémy v kvalitní výkon i výsledek?

„Jistí si nejsme ničím, nicméně tihle hráči jsou odhodlaní se maximálně o výsledek poprat. Ač je Skotsko favoritem, nenecháme nikomu nic zadarmo. To v žádném případě.“

Zažil jste situaci, že vám některý klub odmítl pustit své hráče? Třeba z Plzně není v nominaci na rozdíl od Slavie nebo Sparty nikdo...

„Samozřejmě musíme vnímat situaci ohledně koronaviru a rozpuštění původního týmu. Logická volba tedy musela přejít na týmy, které nehrají evropské poháry, nebo týmy, které jsou schopny své hráče uvolnit. V tuhle chvíli je to asi nejlepší možný sestavený tým. Doufám, že to zítra uvidíte na hřišti.“

Chtěl jste tedy někoho z Plzně a ona vám ho odmítla dát?

„To rozhodnutí nenominovat hráče z klubu, který hraje evropské poháry, mi přišlo úplně jasné a přirozené. Nevěděli jsme, jak bude probíhat testování, výsledky... Proto jsme nechtěli do těchto týmů zasahovat. Pro český fotbal je to správné, jen ať jsou kluci připraveni na evropské poháry. Situace opravdu není jednoduchá.“

Jde o vaši největší výzvu v kariéře?

„Takhle to úplně nevnímám, jsem tady shodou okolností toho, co mezi námi furt je a co nás trenéry, hráče, vás novináře a všechny lidi omezuje. Byl jsem požádán, abych tuhle roli na jeden zápas přijal. Já jsem to samozřejmě přijal, protože jsem zaměstnancem FAČR. Chci se toho zhostit společně s realizačním týmem dvacítky, co nejlépe umíme.“

Asi jste si vzpomněl na to, jak jste začínal u áčka Sparty proti Interu Milán...

„Moc bych to nesrovnával. Trochu mě to sice napadlo, bylo tam takové lehké deja vu, ale tahle doba je divná, špatná, dělá takovéhle neplechy nám všem. Necítím to tak, že bych se vracel zpátky k Interu. Teď jsem tady a zítra se pokusíme zvládnout zápas takovým výkonem, abychom byli úspěšní.“

Budete spoléhat na automatismy z klubů? Třeba na stoperskou dvojici Hubník, Jemelka?

„Když máte takhle krátkou dobu na přípravu, musíte spoléhat na věci, které kluci mají v návycích z klubů. Určitě na ty automatismy budeme spoléhat.“