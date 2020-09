Holoubek: Nemáme se za co stydět, ale chybí odměna. Česká liga má kvalitu

Se Skotskem prohráli 1:2, ale získali sympatie celého národa. Nesmírně aktivní výkon narychlo sestaveného týmu kouče Davida Holoubka nevedl k bodovému zisku do tabulky Ligy národů, to se však moc nečekalo. Zásadní je jiná zpráva: složit mužstvo ze všech koutů republiky mělo smysl. „Strašně mě mrzí, že jsme nebyli odměněni lepším výsledkem,“ polykal zklamání mladý kouč.

Podali jste sympatický výkon. Mrzí porážka o to víc?

„Sehráli jsme velice kvalitní utkání ve vysoké intenzitě a s většími brankovými příležitostmi v celém zápase. Soupeř jich měl méně. Bohužel jsme nebyli odměněni více brankami a do tabulky nepřispěli body. Nemáme se za co stydět, ale chybí tomu odměna. Kluci si ji zasloužili, aspoň tu remízu. Přesto bych chtěl všem hráčům - i těm, co se nedostali do hry – strašně poděkovat. Vytvořili skvělou pozitivně-konstruktivní atmosféru, měl jsem z toho příjemný pocit. Chtěl bych také poděkovat celému realizačnímu z týmu U20 - Radimu Kučerovi, Jirkovi Žilákovi, Petrovi Papouškovi, Tomáši Ujfalušimu. Jejich jména prostě musí zaznít. Vytvořili jsme velmi dobrý tým, ale bohužel… Říká se mi to těžko, prohráli jsme.“

Jaký největší zážitek si z posledních tří zběsilých dní odnášíte?

„Všechno bylo rychlé, ve stresu, zážitků je obrovská spousta. Ale tím největším bylo vidět kluky na hřišti, jak pracují, jak moc chtějí uspět. Velmi jsme vnímali podporu od lidí. I když tady fanoušci nemohli být, tak jejich přízeň po celou dobu tohoto srazu byla naší největší odměnou. A tou mojí zase, že jsem si s hráči mohl po zápase podat ruku a v jejich očích jsem viděl, že na hřišti nechali všechno. Proto mě strašně mrzí, že jsme nebyli odměněni lepším výsledkem.“

Spojil jste se už s Jaroslavem Šilhavým?

„Ano, trenér mi psal, děkoval celému týmu za předvedený výkon. Odpověděl jsem mu, že také děkujeme a že mě mrzí porážka. Mohli jsme trenérovi i klukům z áčka pomoct body.“

Není vám nakonec líto, že to všechno končí?

„Šlo jen o záskok, jsem trenérem mládežnické reprezentace, tam je moje místo. Nemám sebemenší ambice v tuhle chvíli pracovat výš. Áčku fandím, trenérům, všechny respektuju. Každopádně si této šance ohromně vážím. Mohli jsme ukázat, co v nás je.“

S jakým herním plánem jste šli do zápasu?

„Chtěli jsme hrát aktivně, běhavý fotbal, presovat hodně nahoře, abychom mohli využívat krajní hráče, kteří jsou abnormálně rychlí. Chtěli jsme využívat Standu Tecla na hrotu. Umí ve vysoké rychlosti napadat a velmi dobře čte hru. Naším záměrem bylo hrát na riziko. Myslím, že to ze zápasu bylo vidět.“

Koho byste z toho týmu doporučil do reprezentace?

„Tuhle otázku jsem očekával. (směje se) Na tom byla položená i motivace nás trenérů. Klukům jsme říkali: pojďte ukázat, že sem patříte a že vás třeba jednou pan trenér Šilhavý nominuje. Myslím si, že s některými kluky může opravdu počítat, možná mu zamotali hlavu. Pro hráče je i motivace do další klubové kariéry, že musí na sobě ještě tvrději pracovat. Pokud se to povede, bude to skvělé.“

V mužstvu byli výhradně hráči z české ligy. Ukázalo, že není tak špatná, jak se o ní často říká?

„Osobně ji mám zařazenou hodně vysoko. Spousta zahraničních hráčů a zahraničních trenérů to tady nebyla schopna zvládnout. Naše soutěž není špatná, sami ji podceňujeme. Jsem toho názoru, že česká liga má velkou kvalitu.“