Česká reprezentace plná nováčků? Experti úspěch proti Skotsku nečekají

Nová česká fotbalová reprezentace jde do hry. V národním týmu po povedené bitvě na Slovensku nezůstal kámen na kameni a do domácího utkání Ligy národů proti Skotsku nastoupí Češi s úplně jinými hráči. Tým prošpikovaný nováčky v národním týmu povede David Holoubek, jenž na pozici kouče pro tento zápas vystřídal Jaroslava Šilhavého. A vyhlídky očima tipérů nejsou pro české barvy optimistické. „Je to mimořádná situace. Fanoušci ani odborníci narychlo slepenému týmu nedávají velké šance,“ říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Jak si lze její slova vyložit? To dokládá už samotná hra čísel a kurzy bookmakerů zmíněné společnosti. „Na výhru domácích jde jen dvacet procent. Kurz na českou repre, původního favorita utkání, se otočil z 1,71:1 na jindy neuvěřitelnou hodnotu 6,45:1,“ upozornila Světlíková.

Je jasné, že pokud by šel český výběr do duelu proti Skotsku ve složení, v němž si bez potíží poradil se Slováky, věřili by experti právě Česku. Teď je to ale jinak.

„Skotsko má najednou nečekanou šanci, kurz z původních 4,62:1 klesl na 1,57:1 a sází na něj třiasedmdesát procent tipérů. Remíza v kurzu 4:1 oslovila sedm procent sázkařů,“ dodala Světlíková.