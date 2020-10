Problém pro reprezentaci! Jeden hráč Plzně má COVID, jaký byl režim?

Podcenění situace se v září reprezentaci nevyplatilo, po vítězném utkání se Slovenskem (3:1) musela být reprezentace rozpuštěna z důvodu šíření nemoci COVID-19 uvnitř týmu. Následné utkání Ligy národů odehrála narychlo slepená parta, se Skotskem prohrála po statečném boji1:2.

Vedení reprezentace před aktuálním srazem, v rámci něhož sehraje tři venkovní duely, ještě zpřísnila opatření, což se vyplatilo. Plošné včerejší dopolední testy totiž nedopadly dobře u jednoho hráče Plzně, který společně s dalšími dvěma klubovými spoluhráči okamžitě opustil sraz národního mužstva. Konkrétně se jedná o trojici Jan Kopic, Lukáš Kalvach a Zdeněk Ondrášek.

„Komplikace to je, tři hráči jsou docela dost, ale doba je bohužel taková. Na tuto alternativu jsme dopředu museli být připraveni, povoláme další hráče,“ pravil Jiří Chytrý, asistent trenéra Jaroslava Šilhavého.

ZMĚNY V REPREZENTACI VYPADLI Z NOMINACE Patrik Schick Leverkusen, zranění Michael Krmenčík Bruggy, zranění Ondřej Kolář Slavia, zranění Jiří Pavlenka Brémy, hrozba karantény Jan Kopic Plzeň, možnost nemoci COVID-19 Lukáš Kalvach Plzeň, možnost nemoci COVID-19 Zdeněk Ondrášek Plzeň, možnost nemoci COVID-19 DODATEČNĚ POVOLÁNI Tomáš Koubek Augsburg Filip Nguyen Liberec

Reprezentace na úvod srazu najela na totálně přísný režim. Jakmile se nominovaný hráč objevil v hotelu, ihned byl umístěn do samostatného pokoje a podstoupil testy. Na „samotce“ musel setrvat až do jejich vyhodnocení. Dopředu se tak vyloučila varianta, že by v případě pozitivního výsledku kohokoliv z mužstva, musel do karantény každý, kdo přišel s dotyčným do blízkého kontaktu.

Proto tým museli povinně opustit pouze fotbalisté Viktorie Plzeň, kteří v neděli hráli ligovém utkání v Olomouci. „Doufali jsme, že se nám nyní nákaza vyhne, udělali jsme maximum, ovšem stoprocentní ochrana v této době možná není. Naštěstí se nemusí dělat tak drastická opatření jako minule a můžeme povolat další hráče,“ oddechl si Chytrý.

Špatné zprávy se na národní tým valily už od víkendu a ani v pondělí neustaly. V neděli se zranili dva útočníci. Největší hvězda týmu Patrik Schick si natrhl zadní stehenní sval na levé noze během utkání Leverkusenu ve Stuttgartu, Michael Krmenčík vůbec nebyl v nominaci na zápas Brugg proti Anderlechtu Brusel. Odříct nominaci museli i dva gólmani. Ze zdravotních důvodů bude scházet slávistický mág Ondřej Kolář a kvůli hrozbě karantény po návratu do Brém také Jiří Pavlenka. Proto byli dodatečně povoláni Zdeněk Ondrášek a brankáři Tomáš Koubek s Filipem Nguyenem. Tento stav platil dopoledne…

„Každý region v Německu má trochu jiná pravidla, u ostatních hráčů z Německa bude stačit negativní výsledek testu. Čekali jsme do poslední chvíle, jestli se situace nezmění, ale za tohoto stavu jsme Jirkovi nechtěli dělat v klubu žádné komplikace,“ vysvětlil manažer reprezentace Libor Sionko. „Každopádně zůstává ve hře jeho připojení k týmu ve Skotsku, pokud by to situace kolem brankářů z jakéhokoliv důvodu vyžadovala,“ doplnil. Večer se situace nakonec ještě výrazně zkomplikovala, byť nijak fatálně jako v září.

Už na konci minulého týdne byl nad rámec povinných odběrů otestován celý realizační tým a další zaměstnanci FAČR, kteří přijdou do kontaktu s reprezentací. Výsledky všech osob byly negativní. Další vlna testů čeká národní tým před nedělním utkáním Ligy národů v Izraeli a třetí odběry pak před duelem ve Skotsku, kde se Češi představí 14. října.