Polevili jsme, věděli Češi. Ale tři body se počítají, Coufal popsal těžkosti

Tohle nebyla úplně běžná příprava na zápas. Čeští fotbalisté se přesouvali do Izraele ve dvou skupinách, ta druhá dorazila až odpoledne před zápasem. Ten Češi nakonec vyhráli 2.1, ale o tři body se museli třást až do konce. „Druhý poločas už jsme tahali za kratší konec. Vacloš to naštěstí vytáhl na tyčku,“ připomněl šanci Izraelců ze závěrečných minut střelec Matěj Vydra, který si spravil chuť po zápase na Kypru. Jak viděli zápas on, Vladimír Coufal, Lukáš Provod a Lukáš Masopust?

Coufal: Vůbec jsme nevěděli, co bude

Vladimír Coufal se snaží ubránit Joela Abu Hannu z Izraele • Foto Reuters

„Myslím, že jsme začali fantasticky. Dobrý presink, nakonec z toho byl i jejich vlastní gól. Nějakých 30 nebo 35 minut jsme je valili, mohli jsme dát dva tři góly. Pak do půle trošku převzali otěže, měli jsme trochu problémy s jejich pohybem.

Druhý poločas jsme se zatáhli, chtěli jsme spíš kontrolovat hru. Ale nebyli jsme tak aktivní, trošku nám dělal problémy Solomon, ten hrál fakt výborně. Ale za téhle situace se tři body počítají. Nebylo to jednoduché, někteří jsme byli bez předzápasového tréninku.

Včera jsme leželi celý den v posteli na Kypru, vůbec jsme nevěděli, co bude. Nemohli jsme se jít ani projít. Dnes jsme půl dne cestovali, přijeli jsme v Izraeli na hotel v jednu hodinu. Ale takové situace bohužel dnešní doba přináší. Doufám, že jich bude už co nejméně a koronavirus nás netrefí před zápasem ve Skotsku. To už by bylo špatné. Máme dobře rozehranou skupinu, a kdybychom vyhráli ve Skotsku, bylo by to super.“