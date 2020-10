Letec Rezek, zničený sudí. Český návrat na místo os(t)udné penalty

Už před tím zápasem bylo zřejmé, že jde o přímou bitvu o druhé místo v kvalifikační skupině o postup na EURO 2012. Suverénní Španělé, obhájci evropského titulu a světoví šampioni, ji projeli bez zaváhání. Čeští reprezentanti tak jeli do Skotska s jasným cílem – neprohrát.

Drama, jaké přinesl souboj v Hampden Parku i to, jak nakonec vyvrcholilo, se zapsalo do pamětí. Byť Češi vstoupili do zápasu lépe než domácí, byli první, kdo inkasoval. V závěru první půle překonal Jana Laštůvku Kenny Miller. V 78. minutě národní tým srovnal, střídající Jan Rezek nastřelil hruď Jaroslava Plašila a míč skončil v síti. Nerozhodný stav si ale Češi dlouho neužili. Hned o čtyři minuty později využil zaváhání Jana Rajnocha Miller, který následně naservíroval gólový pas Darrenu Fletcherovi – 2:1 pro Skoty.

Užuž se zdálo, že Ostrované vybojují výhru, ale v 89. minutě na sebe strhl pozornost Rezek. Naběhl si ve vápně za obranu na kolmici Tomáše Rosického, a když měl za zády Dannyho Wilsona, padl k zemi. Arbitr Kevin Blom neváhal a nařídil pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Michal Kadlec. Zajistil tak remízu, která vzhledem k pozdějším výsledkům kvalifikace poslala Čechy do baráže – právě na úkor Skotska, které by si ji zahrálo v případě, že by zvítězilo.

„Simuloval, vědomě a úmyslně. Pokud takový podvod uděláte v hospodě, dostanete okamžitě ránu do nosu. Když jsem viděl záznam, můj svět se zhroutil,“ okomentoval sudí Blom Rezkův pád pro deník Algemeen Dagblad dva roky po utkání. „Je to už za mnou. Bral jsem to, jako kdybych prodělal autonehodu. Člověk se z toho musí dostat. Bude zase lépe, ale českého hráče Jana Rezka už nikdy potkat nechci,“ dodal sudí, jenž kvůli nařízené penaltě ze Skotska přišel o účast na EURO, později se však na mezinárodní scénu vrátil.

Sám Rezek si bezprostředně po zápase stál za svým. „Stále trvám na tom, že to z mého pohledu byla jasná penalta. Neříkám, že to byl nějaký velký faul, ale kontakt tam prostě byl. Malinko mě rozhodil a upadl jsem. Možná jsem to mohl ustát, těžko říci. Já si šel pro penaltu a na ten kontakt jsem čekal,“ řekl.

Po přečtení výroků sudího Bloma ale Rezek mluvil poněkud jinak: „Není jednoduché o tom mluvit, ještě víc mě tížilo to číst. Upřímně je strašné, jestli ho to opravdu tak vzalo. Vypadalo to, jako bych úplně ohrozil jeho kariéru. Hrdý na to skutečně nejsem, ale je pravda, že za uši už jsem za to dostal hodněkrát,“ řekl s odstupem času Rezek.

Nesprávně nařízená penalta strhla po zápase vlnu nepříjemných reakcí. „Skotský sen zemřel a smrtelný úder mu zasadil mizerný rozhodčí Kevin Blom,“ napsal list Daily Record, podle kterého se arbitr nechal pořádně napálit. „Rezkův pád byl ostudný, ale zločin se ve fotbale vyplácí,“ zaznělo v deníku The Scotsman. „Píše se spousta svatouškovských nesmyslů o divadelních kouscích zahraničních hráčů – hráči v Británii jsou ale schopni stejného chování – Rezkova akce si však zaslouží odsouzení,“ uvedl The Guardian.

Zášť a pocit ukřivdění už jsou tatam. Skotové moment, který je víceméně připravil o šanci dostat se na EURO, už neřeší. „Je to minulost. Teď máme nový tým, je před námi nový kvalifikační cyklus, nový začátek. Zápas s Českem je pro nás výzva,“ pronesl před přípravným duelem na Letné v roce 2016 Fletcher, pamětník osudného duelu z roku 2011.

Onu přípravu Skotové vyhráli díky gólu Ikechiho Anyi 1:0. Uspěli i v posledním vzájemném souboji v Olomouci (2:1), kde český výběr nastoupil s „B-týmem“ kvůli koronaviru a zvítězit budou chtít Ostrované i dnes v rámci Ligy národů.

Přinese souboj skupiny B2 Ligy národů v Hampden Parku stejnou zápletku, jako ten před devíti lety v kvalifikaci o postup na EURO? Utkání startuje ve 20:45.