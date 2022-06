Chytrý: Coufal? Značka ideál. Připojil se Kúdela, trenér popsal systém

Proč došlo na Ondřeje Kúdelu?

„Máme na pozici středního obránce zdravotní komplikace. Rozhodli jsme se, že se k nám Ondra připojí, od oběda už je tady s námi. Je to zkušený hráč, v závěru sezony se vrátil na hřiště a podával dobré výkony. Když budeme hrát na tři stopery, je schopný plnit roli lídra, řídit obranu ze střední pozice jako Kuba Brabec.“

Koho konkrétně trápí zdravotní komplikace?

„S určitým zdravotním hendikepem se potýkají Láďa Krejčí a Vašek Jemelka. Oba s námi zůstávají v režimu, že ještě možná budou k dispozici do dalších zápasů, ale zatím nejsme schopní odhadnout, kdy a jak naskočí. Zdravotní problémy v týmu znamenají komplikace, snižují nám variabilitu na jednotlivých postech. Láďa Krejčí přinesl na stopera kvalitní rozehrávku levou nohou, Vašek Jemelka to samé. Pokud nejsou k dispozici, limituje nás to. Proto jsme povolali Ondru.“

Máte radost, že vám funguje tříobráncový systém?

„Vybíráme ho podle soupeře a hráčů, která máme v danou chvíli k dispozici. Vůči soupeři se snažíme vybrat nejlepší způsob a organizaci hry. Proti Švýcarům jsme zvolili správně, vždycky až zápas nám ukáže, jestli náš záměr splníme. Jsme rádi a máme velkou radost, že jsme vyhráli. Zároveň to vnímáme střízlivě. V zápase jsme měli dobré věci, kde jsme se prosazovali, ale byly tam i chybičky a negativa, kterých mohl využít soupeř, když si vytvářel šance.“

Vychází pro tým lépe, když jsou halvbeci defenzivnější?

„Nejde to takhle obecně říct. Třeba u týmů na úrovni Bayernu mohou na téhle pozici převážit ofenzivní vlastnosti, protože víte, že budete dominantní a kluci odehrají většinu zápasu s míčem na soupeřově polovině. Pokud je tomu jinak, naopak musíte zvažovat spíš defenzivnější činnosti, bez toho to také nejde. Před zápasem ve Švédsku jsme nad tím přemýšleli a šli do určitého rizika (na stranách hráli ofenzivnější Jankto a Masopust), nechtěli jsme být pasivní. Věřili jsme, že oba zvládnou i své defenzivní povinnosti a přinesou týmu kvalitní útočnou fázi. Vláďa Coufal má podle nás vyvážené obě činnosti, to je značka ideál.“

Vítáte přestup Adama Hložka do Leverkusenu?

„Je to jednoznačně dobře, že Adam přestoupil, dostává možnost hrát bundesligu i Ligu mistrů. Obecně platí, že u hráče v určité fázi kariéry je dobře, pokud se dostane do top soutěže, která mu umožní zúročit talent. Samozřejmě v tom existuje i riziko, ale za mě je to jediná cesta. Když přijde taková výzva, hráč jí musí čelit, udělat takový krok je správně. Musí jít do konkurenčního prostředí a pak má šanci, že se stane top hráčem, třeba jako Patrik Schick nebo kluci v Anglii. Jsme rádi, že se to podařilo a Adam tenhle krok udělá.“

Nezbrzdily ho věci kolem přestupu proti Švýcarsku?

„Spíš bych to bral pozitivně jako povzbuzení, že se přestup povedl a má se na co těšit, čelit novým výzvám, o jakých jsme se před chvílí bavili. V jeho výkonu proti Švýcarsku věci nebyly stoprocentní, ale nesouvisely s přestupem.“

Stává se z Jana Kuchty hráč do základu, který v sestavě vydrží i po návratu Patrika Schicka?

„Dva poslední výkony, ve Švédsku a proti Švýcarsku, na to jednoznačně dávají odpověď na hřišti. Odevzdal velmi kvalitní výkony, byl obrovsky užitečný pro tým, v zápase měl vlastně jedna plus jedna – u druhé branky byl klíčový jeho tlak na soupeře a gólmana.“

A spolupráce se Schickem?

„Umíme si představit, že budou nastupovat spolu. Jestli s Patrikem, Adamem, nebo v určitých fázích budou na hřišti všichni. Přesvědčil nás, že do téhle role dorostl a určitě s ním můžeme počítat.“

Má Tomáš Vaclík roli absolutní jedničky, která do brány nikoho nepustí podobně jako Petr Čech ve své mimořádné éře?

„Předváděnými výkony je Tomáš jednoznačně náš muž v bráně, tuhle pozici si získal a úspěšně ji obhajuje. Je pro nás brankářem číslo jedna. Ale nechceme to dělat, jako to bylo dřív. Tomáš o tom mluvil, že za pět let vedle Petra Čecha měl snad jen pět reprezentačních startů. To pro tým není zcela ideální. Zvažujeme myšlenku, že i na brankářském postu dáme dalším klukům na tomto srazu příležitost. Aby byli připravení, pokud Tomáš z nějakého důvodu nebude. Měli zkušenosti a my to neřešili podobně jako v Belgii, kdy se něco stane (do branky musel Jindřich Staněk) a brankáře čeká taková ostrá reprezentační premiéra. Kluci za Tomášem mají vynikající výkonnost, nebojíme se tam kohokoliv nasadit.“

Co očekáváte od Španělska?

„Mají mimořádné individuální schopnosti, prakticky v každém utkání i s nejsilnějšími soupeři je Španělsko dominantní v držení míče, vytváření brankových příležitostí. Čeká nás náročný zápas na koncentraci, Španělé umí měnit tempo hry - volí uspávací taktiku a pak to rozjedou s obrovskou intenzitou. Musíme na ně být takticky připravení, správně vykrývat prostory, pomáhat si a zajišťovat se. Chceme se na ně připravit stejně jako na Švýcarsko a minimálně zopakovat náš výkon.“

Plánujete velké změny v sestavě?

„Jedna věc je, že kluci zahráli proti Švýcarsku dobře, to je super. Za normálních okolností by naším cílem byla stabilizace týmu a nedělat tolik změn. Ale čekají nás čtyři těžké zápasy, utkání se Švýcarskem nás stálo spousty sil. Musíme si teprve vyhodnotit únavu hráčů, na sraz navíc každý přijel v jiné situaci, někdo těsně po sezoně, jiný po dovolené. Musíme zjistit stav kádru a od toho se odrazíme směrem do nedělního zápasu se Španělskem, kam budeme chtít zase postavit to nejlepší. Neumím na to teď přesně odpovědět, teprve sbíráme informace a pak se rozhodneme.“