Hložek: Leverkusenu se nemůžu dočkat, snad vedle Schicka porostu

Jak se do Německa těšíte?

„Moc! Bayer je obrovský, vynikající tým. Když jsem tam přijel, okamžitě jsem poznal, že je to velkoklub s historií. Těším se i na spolupráci s Patrikem, doufám, že nám to bude klapat na hřišti i mimo něj.“

Hrál v transferu Patrik Schick velkou roli?

„Nějaká procenta tam asi byla, ale hlavně jsem vybral Leverkusen, protože je to výborné mužstvo, které hraje dobrý fotbal. Pro adaptaci ale bude určitě lepší, že tam Patrika budu mít.“

Kdo z hráčů na vás kromě Schicka, jehož dobře znáte, udělal v Leverkusenu dojem, když jste na konci jara sledoval Bayer?

„Velmi dobrých hráčů je tam fakt hodně. (úsměv) Sledoval jsem nejen bundesligu, ale i Premier League. Zmínil bych asi Wirtze, to je opravdu vynikající hráč.“

Čeká vás Liga mistrů, je to velké lákadlo?

„Budu ji hrát poprvé v životě, byl to jeden z aspektů, proč jsme vybrali zrovna Leverkusen. Těším se moc.“

Klubů, které měly zájem, byla spousta. Můžete zpětně trochu poodkrýt, jak s agentem Pavlem Paskou probíhal výběr té správné adresy? Jestli jste si třeba hned na začátku řekli, že to bude Německo a pak jen selektovali konkrétní celky, nebo jste se probírali vším možným.

„S panem Paskou jsme to hodně probírali. Zájemců bylo dost, nějak jsme to postupně třídili. A hlavně jsme se dívali na tým, kde bych mohl růst. Leverkusen k tomu bude výborný, nemůžu se dočkat sezony a chvíle, kdy tam poprvé vyběhnu na trávník. Po reprezentaci asi ještě poletím na dovolenou, ale pak už se začnu chystat na přípravu. Přesné datum v Leverkusenu ještě neznám, ale mělo by to být někdy na začátku července.“

Hřebík o Hložkovi: Leverkusen je ideální destinace. Top klub? Třeba za dva roky Video se připravuje ...

Bral jste tohle léto už jako opravdu nejzazší možnost odejít?

„Ano, už minulý rok jsme si se Spartou řekli, že tohle by měla být asi poslední sezona. Chtěl jsem se posunout dál. Německo by pro mě mělo být ideální, jsem na to všechno moc zvědavý.“

Odcházíte však bez trofeje...

„Že jsem se neloučil titulem nebo aspoň pohárem, mě na celé věci mrzí ze všeho nejvíc. Třeba se ale do Sparty ještě jednou vrátím a budu mít na to další pokus.“

Přiznejte, bliklo vám po vymetené šibenici na Slavii hlavou, že tohle je fajn tečka za českou ligou?

„Myslím, že to byla hodně stylová rozlučka. Poslední dotyk v lize, protože hned po gólu jsem šel střídat. Ideální.“

Co vám už stačil říct trenér nebo sportovní ředitel?

„Bavili jsme se, ze školy mám základy němčiny. Na nějaké dlouhé debaty to ale zatím není.“ (úsměv)

Budete v Německu sám, nebo se za vámi přestěhuje přítelkyně?

„Půjde se mnou.“

Dres s číslem 23 jste si vybral kvůli Josefu Šuralovi?

„Důvodů je víc. Jeden je opravdu Pepa Šural, druhý, že se mi to číslo líbí. Vím, že v něm hrál celou kariéru třeba pan Baranek. Když se zveřejnily fotky, hned jsme to probírali. Snad mi přinese štěstí.“

Co čekáte od Španělů?

„Je krátce po zápase se Švýcary, takže na Španěly se teprve budeme připravovat. Samozřejmě však všichni dobře víme, že budou silní na balonu. Podle toho k tomu budeme muset přistoupit. Asi to nebude od nás jako se Švýcarskem, kde jsme vysoko napadali. Máme respekt, ale nebojíme se.“

V neděli můžete napravit neproměněnou tutovku ze čtvrtka...

„Byla to velká šance. Dostal jsem výborný balon od Michala Sadílka, ale blbě jsem to trefil. Nějak patou. Šlo to hodně vedle, vyčítám si to. Měl to být gól, který by mužstvo uklidnil. Takhle jsme se museli stresovat až do konce. Naštěstí jsme to zvládli.“