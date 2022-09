ANKETA: Experti radí, jak uspět proti Portugalsku. A Ronaldo, nebo Messi?

Radoslav Kováč

(bývalý reprezentant)

1. Jak uspět proti Portugalsku?

„To je spíš věc trenérů, kteří to mají nastudované, ale z vlastní hlavy řeknu, že určitě by nebylo dobré pouze urputně bránit. Musíme hrát aktivně, jít do nich. Čekají nás hráči světové kvality. Neskutečné pecky. Na druhou stranu, i když se některým klubům, kde naši kluci hrají, tolik nedaří, tak věřím, že na srazu přijdou na jiné myšlenky a bude to z naší strany kvalitní.“

2. Je lepší Cristiano Ronaldo, nebo Lionel Messi?

„Oba jsou úplně jiní hráči. Ronaldo je určitě komplexnější. Střílí levá, prává, hlava… Messi má zase neskutečné dovednosti a levačku. Ale vždycky jsem měl radši Ronalda. Líbilo se mi, že se jako už mladý prosadil v Premier League a stala se z něj brzy superstar. Nebál se velkých výzev.“