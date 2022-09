Vlkanova: Škoda, Švýcaři nás nepřejeli. Základ? Nervy si nepřipouštím

Jde o velký problém?

„Je to škoda, že se nebudeme měřit s úplně nejvyšší špičkou, ale také v té béčkové skupině jsou výborní soupeři. I tam to bude těžké, ale určitě se budeme snažit vrátit zpátky, protože tohle jsou zápasy, které chce každý hrát.“

Ukázalo se, že absolutní elita je jinde než český tým?

„Neřekl bych, že tady ve Švýcarsku to byl nějaký rozdíl, že by nás přejeli. Třeba naposledy s Portugalskem to bylo jiné, byli o hodně lepší, ale tady se ukázalo, že můžeme být vyrovnaným soupeřem a v některých fázích být lepší.“

Jak zhodnotíte výkon?

„Myslím, že je výsledek nešťastný. Měli jsme tam první šance, náznaky, dali jsme břevno, tyčku. Výbornou střele Vaška Černého skvěle chytil gólman. Proto je hrozná škoda, že dostaneme gól po centru a hned po něm takovýhle druhý. Mrzí mě to, chtěli jsme vyhrát, byly tam hodně dobré věci, je škoda, že to takhle nezvládneme.“

Druhý gól přišel bleskově po prvním. Čím to bylo?

„Nevím, jestli šlo o nekoncentrovanost, ale byla tam chyba. To se prostě stane, pak jsme to chtěli zvrátit na svoji stranu. Podařilo se nám dát gól do šatny, což nám pomohlo v tom, že jsme viděli, že šance pořád je, že to je furt na dostřel. Máme šance, penaltu, další tyčku, ale nedotlačíme to tam. Hrozná škoda.“

Byl jste poprvé v základní sestavě. Měl jste trému?

„Já si nějak nervy nepřipouštím, naopak se na tyhle zápasy strašně těším, jsem rád, že je můžu hrát. Vždycky chci ukázat, co umím, proč jsem tady. Doufám, že se mi nějak povedlo ukázat, že jsem tady právem.“

Zvládl jste úlohu?

„Jsou tam věci, které jdou vždycky zlepšit, ale myslím, že tam bylo hodně dobrých momentů. Já si na tyhle zápasy věřím, vždycky bych chtěl být na hřišti.“

Pomáhá vám zkušenost z Ligy mistrů?

„Přesně tak. Samozřejmě, výsledky tam nejsou ideální, ale občas se něco podaří. Člověk si tam vyzkouší, v čem se má zlepšovat, na čem pracovat a pak to využije v dalších zápasech.“

Seděla vám spolupráce s Patrikem Schickem a Václavem Černým?

„Ano, po zisku míče to tam bylo docela otevřené, oni hráli roztažení, takže když jsme ho získali, tak jsme mohli chodit do brejků a šancí. Je jen škoda, že jsme dali jen jeden gól.“