Levý: Podivné nominace i sestavy. Pro Šilhavého nevidím moc argumentů

Chybí vám zevrubnější analýza českého sestupu?

„Jednoznačně. Neodehráli jsme špatné zápasy, ale byly tam i ty, co se nám vůbec nevydařily. Stejně - i kdybychom vyhrávali, všude na světě je normální, že si udělám pořádnou analýzu. Pan Fousek (předseda FAČR) asi chtěl uklidnit situaci, ale určitě na to nebyl žádný spěch. Aby skoro hodinu po utkání říkal, jedeme dál se stejným trenérem... Nebo to má nějaký důvod, proč to takhle řekl. Musel by to vysvětlit sám předseda.“

Jde o alibistické hodnocení?

„Určitě. Jsou tam věci, které jdou za trenérem. Mluvím také o alibismu vedení českého fotbalu. Proč? Dám to do souvislosti i s něčím jiným - Poláci nebo Švédové krátce po ruské invazi na Ukrajinu řekli jasně, že proti Rusku v baráži o mistrovství světa hrát nebudou. Zato předseda Fousek vyčkával. Nějaké prohlášení dal až po nějaké době, kdy už nemohl ani nic jiného říct. V takovém případě přece musím mít jasný názor hned, co chci, nebo nechci.“

Rychle vyjádřená podpora stávajícímu trenérskému štábu nebyla na místě?

„Tohle nejde přejít šmahem, okamžitě říct, pokračujeme, nebo ne. Netvrdím, že by trenér Šilhavý měl za každou cenu skončit, to v žádném případě. Ale musí se to pořádně zanalyzovat, až pak rozhodnout. Musím k tomu znát názor sportovní rady, která byla vytvořená po neúspěšné baráži. Ve výkonném výboru až na tři lidi by se k tomu možná vyjadřovat raději ani neměli.“

Měl by trenér Šilhavý u reprezentace pokračovat?

„Fakta jsou jasná.