„Diskuze“ s Vitíkem i německý debut. Hranáč o bundeslize: Budu se rvát

Jak sám přiznal, ještě ani nepobral, kam se za poslední rok od hostování v Pardubicích vyšvihnul. Robin Hranáč si zahrál s Plzní čtvrtfinále Konferenční ligy, s národním týmem bojoval na EURO a před týdnem a půl stvrdil přestup do Německa. Další významný milník si odškrtl v sobotu, když zapsal bundesligový debut za Hoffenheim. „A těším se na další výzvy,“ zdůraznil 24letý stoper před zápasy v Lize národů proti Gruzii a Ukrajině. V sestavě pravděpodobně nebude chybět.

Panečku, z takového rozdílu se snadno zatočí hlava. Jen pro přehled – Robin Hranáč v tomto ročníku vyjel s plzeňskou Viktorií na stadiony pražské Dukly, Jablonce a Českých Budějovic. Dohromady na všechny tři zápasy dorazilo sotva třináct tisíc lidí.

Ve Frankfurtu, kde se představil s Hoffenheimem, jich přišlo na sobotní utkání sedmapadesát tisíc. No, to je slušné přivítání. „Na začátek jsem prožil jedno z nejbouřlivějších prostředí v lize,“ přiznal Hranáč na středeční tiskové konferenci národního týmu.

Přitom ani nečekal, že se vůbec dostane na trávník. Na lavici vydržel jen poločas a za stavu 0:2 si došel pro první bundesligový start.

„Měl jsem jen tři tréninky, což je před utkáním málo. Nestačil jsem si ani osahat taktiku a vše, co po mně trenéři chtějí. Ale jsem rád, že jsem si první utkání odbyl tak rychle. Tlak, který ve mně byl, se trochu uvolnil,“ prohodil hráč se šesti reprezentačními zápasy.

Hranáč rychle poznal rozdíly oproti nejvyšší české soutěži. Hoffenheim proti Eintrachtu prohrál 1:3 a český stoper zvládl sedm osobních soubojů ze třinácti, ve vzduchu pak obstál jednou a zapsal sedmnáct úspěšných přihrávek z dvaadvaceti pokusů.

„Kvalita hráčů je rozdílná, protože v české lize se hodně napadá jeden na jednoho, ale když tohle uděláte v Německu, útočníci vás sežerou. Hned po prvním tréninku jsem poznal, že všichni jsou kvalitní na balonu,“ líčil Hranáč, za něhož Plzeň dostala částku kolem deseti milionů eur (asi 247 milionů korun).

V prvních dnech ho podrželi aspoň čeští parťáci Pavel Kadeřábek a Adam Hložek, dál je v kabině aktuálně zraněný obránce David Jurásek. „Kluci si dělají srandu, že tam bude za chvíli celá repre,“ usmál se. „Ale pro mě jde o velkou výhodu. Třeba Pavel, který je v týmu devět let, mi hodně pomáhá,“ doplnil.

A to mohl do Hoffenheimu přestoupit ještě Martin Vitík. Německý klub na sparťanského mladíka poslal před uzavřením transferového okna oficiální nabídku. „Ještě jsme se o tom nebavili,“ řekl Hranáč. Jenže do řeči mu vstoupil vedle sedící Václav Černý, reprezentační útočník. Opravil ho: „Ale bavili.“ Přesto z Hranáče žádná historka nevypadla.

I tak má velkou konkurenci. „Chci se prát o to, abych nastupoval pravidelně, aby i český fotbal šel nahoru. Zabojuju o základ,“ vyhlásil směrem k dalším týdnům.

První dny naznačily, že nejde o troufalé přání. „Věřím, že se postupně dostane do základu. Bude hrát soutěž, která ho výkonnostně posune ještě dál,“ liboval si trenér národního týmu Ivan Hašek.

Ještě aby ne. Hranáč se po jeho příchodu k reprezentaci stal stálým členem mužstva, neodehrál jen první ze sedmi zápasů pod Haškovým velením. V dalších šesti nevynechal ani minutu, i když se na evropském šampionátu přimotal ke třem inkasovaným gólům. Teď je potřeba, aby zůstal v zápasovém rytmu.

„Jednoznačně jde o hráče, na kterém budeme stavět budoucnost národního týmu. Má velkou perspektivu výkonem i mentalitou,“ potvrdil Hašek.

Při absenci slávisty Tomáše Holeše se dá očekávat, že ve stoperském složení nebude chybět ani v sobotním zápase Ligy národů v Gruzii. Vedle Ladislava Krejčího, jenž po přestupu do španělské Girony ztratil herní vytížení, by se měl stát šéfem české defenzivy.

O to samé bude usilovat v Hoffenheimu.