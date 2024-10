Česko na Letné: konečně kotel! Bořil ukázal srdce, boj proti Fouskovi?

Konečně kotel!

V září s Ukrajinou se Eden zahalil do žlutomodrých barev hostů, na Letné s Albánií šlo o jiný příběh. Konečně kotel! Celkem 17 823 diváků vytvořilo zápasu národního týmu parádní kulisu, z energie zaplněného stadionu výrazně čerpal celý tým. Za bránou i s přispěním aktivity fanoušků okolo sdružení Fanatismus Česko to žilo a přidal se celý stadion. „Tentokrát musíme pochválit fanoušky, co přišli. Podporovali nás, hnali dopředu, ukázali jsme jim, co v nás je,“ řekl po výhře 2:0 obránce Jan Bořil, který se do reprezentace vrátil po třech letech. „Byl to rozdíl. Když jsme v září dali v Edenu gól, ani jsem pořádně neslyšel Šulcíkovo jméno… Bylo to blbé, ale dnes to bylo úplně jiné. Užili jsme si to, diváci nám fandili. Jsou to věci, které hráč cítí. Pak hrábne dozadu, i když je v laktátu,“ chválil dvougólový střelec Tomáš Chorý.