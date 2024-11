Hašek řeší problém, nouze v obraně. Expert: Jemelka záskok zvládne, ale...

Bez přehánění – tohle je komplikace, možná až pohroma. Vždyť z nominace národního týmu naráz vypadli tři stopeři, kteří by atakovali základní sestavu. Ladislav Krejčí, Martin Vitík a David Zima se potýkají se zdravotními problémy, které jim před střety v Lize národů proti Albánii a Gruzii vystavily stopku. Varianty, jak složit defenzivní řadu, se trenérovi Ivanu Haškovi výrazně snížily. „Tohle není dobré, přitom jsme měli defenzivu na minulém srazu sladěnou,“ řekl expert Luděk Zelenka. Jako náhrada dorazil Patrizio Stronati.

Vzpomeňte si, jak fungovala defenziva národního týmu na posledním srazu v polovině října. Čtyřčlenná vozba ve složení Vladimír Coufal, Martin Vitík, Tomáš Holeš a Jan Bořil udržela proti Albánii (při výhře 2:0) první čisté konto po necelém roce. A vůbec první pod velením trenéra Ivana Haška.

Fungovalo to, šlapalo to. Zejména mezi stopery Vitíkem a Holešem. Oba se jistili, tlačili na nebezpečné albánské útočníky, zastavili nebezpečné brejky. Společně vytvořili před brankářem Matějem Kovářem, pravděpodobně aktuální jedničkou, tuze pevnou zeď. „Jak hraje defenziva, je momentálně alfa omega českého úspěchu,“ poznamenal Luděk Zelenka, televizní expert.

Do dalšího střetnutí v Lize národů proti Ukrajině (2:2) vypadl z fungující dvojice zraněný Holeš. Což mělo snadné řešení, stopera Slavie nahradil Ladislav Krejčí, jenž v prvním zápase chyběl kvůli karetnímu trestu. Jinak další možnosti scházely, na lavici zůstal osamocený Robin Hranáč. Obránce Hoffenheimu se po přestupu z Plzně herně trápil, navíc do současné nominace se kvůli nulovému vytížení ani nedostal (naposledy naskočil do bundesligového utkání 21. září proti Unionu Berlín).

Hašek na něj neukázal ani v případě, kdy se mu po víkendových zápasech absolutně rozpadla plánovaná obranná sestava. Na stole v sídle fotbalové asociace na Strahově přistály postupně omluvenky od zraněných hráčů Ladislava Krejčího, Martina Vitíka a nemocného Davida Zimy. K tomu připočtěme dlouhodobě zraněného Tomáše Vlčka nebo absenci Jaroslava Zeleného, univerzála Sparty, jenž minulé pondělí podstoupil operační zákrok a bude mimo až čtyři týdny.

„Z ověřené party obránců zůstal v nominaci pouze Holeš a dalších možností v aktuální nominaci moc nevidím. Myslím, že se z této situace zamotala trenérům hlava,“ řekl Zelenka.

Situace není příznivá. Trenérský štáb povolal Jiřího Boulu a Patrizia Stronatiho. Jen druhý z nich je ryzí stoper a do reprezentace se vrátil po roce. Hašek ho využil poprvé od svého lednového nástupu do funkce. „Nedovedu si představit, že by trenér Stronatiho nasadil,“ podotkl Zelenka směrem k obránci maďarského týmu Puskás Akademie. „Hraje v klubu pravidelně, což se může na hřišti projevit,“ namítl Marek Jankulovski, bývalý reprezentační obránce.

Český tým čeká v následujících dvou zápasech Ligy národů boj o udržení prvního místa ve skupině. V sobotu hraje v Albánii, v úterý se na hřišti v Olomouci střetne s výběrem Gruzie. Hašek a spol. v posledních utkáních zvolili hru se čtyřmi beky. „Takový způsob nám sedí víc. Kdybychom to věděli, hrajeme tak už dřív,“ zmínil reprezentační trenér po měsíc staré výhře nad Albánií.

Dá se předpokládat, že herní schéma se nezmění. „Jsem přesvědčený, že tým nastoupí se čtyřmi obránci. Na říjnovém srazu to fungovalo, klukům tenhle systém sedí, byli si jistí. Přechod do trojky by byl riskantní,“ řekl Zelenka.

V tom případě do stoperské dvojice připadají jen tři jména: Holeš, Stronati a Václav Jemelka, zadák Plzně. Hraje pravidelně, po boku Svetozara Markoviče a Sampsona Dweha vytvořil spolehlivou trojku Viktorie. V tomto ročníku dosud odehrál 22 soutěžních zápasů (1+1). „Je psychicky v pohodě, se svými zkušenostmi by záskok měl zvládnout. Ale je nutné zohlednit, že Albánie a Gruzie jsou běhavé týmy, což Jemelka nemá zrovna rád,“ upozornil Zelenka.

Ano, tohle je zapeklitá situace. Jak si s obrannou krizí Hašek poradí, se ukáže v sobotu v Albánii.