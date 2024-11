Unikátní cesta baníkovců až do repre: zdolání rakoviny, 7. liga místo Sparty

Matěj Šín se o povýšení z jednadvacítky do áčka dozvěděl už v pátek před oficiálním oznámením nominace. „Asi hodinu předem, jsem opravdu nadšený. Nečekal jsem to,“ hlásil upřímně mladý a skromný talentovaný záložník.

Šín překonal enormně náročné období, před dvěma lety mu lékaři zjistili rakovinu varlat. V červnu 2022 mu byla diagnostikována zákeřná nemoc, po úspěšném operačním zákroku a následné léčbě se postupně vrátil zpět do plné zátěže. V říjnu začal opět trénovat a prožil návrat do ligy.

Aktuálně patří k největším hvězdám Baníku, v lize vstřelil čtyři branky a přidal dvě asistence. Pravidelně nastupoval v reprezentační jednadvacítce, odkud si ho Ivan Hašek vytáhl pro premiérovou pozvánku do áčka. Přes složitou cestu nikdy nepochyboval o tom, že se může po vyléčení nemoci na nejvyšší úroveň dostat.

„Je to věc, kterou jsem si v nemocnici trošku vysnil, že se sem někdy podívám. Neměl jsem vůbec černé myšlenky, nepochyboval jsem. Teď jsem pozvánku naprosto nečekal a jsem za ni jenom rád,“ vyprávěl chvíli poté, co z Ostravy dorazil na svůj první sraz elitního českého výběru. „Ale tohle ještě není má životní forma, strop je mnohem výš. Mám ještě spoustu prostoru se zlepšovat,“ dodal dvacetiletý mladík, který před sebou může mít zajímavou kariéru.

Hlavou se mu stále honí myšlenky na nedávno zesnulé prarodiče. „Babička s dědou se toho těsně nedožili, byli fotbaloví fanatici. Ve chvíli po nominaci mě tížilo, že tohle se mnou neprožijí,“ přiznal šikovný levák.

Zcela jiný, ale rovněž unikátní příběh má za sebou Šínův klubový parťák Jiří Boula. Pozvánku dostal až během neděle, kdy trenéru Haškovi začaly přibývat omluvenky zraněných hráčů. „Volal mi asistent. Je to umocněné tím, že jsem v reprezentaci nikdy nebyl, ani v mládežnických týmech. Dostat se do áčka je o to silnější,“ přiznal.

Fotbalově rostl v mládežnické akademii Sparty, patří do silného ročníku 1999. Po střední škole se vydal zcela jiným směrem – zamířil studovat do Anglie, kde úspěšně dokončil bakalářské studium sportovního managementu na univerzitě v Derby. Spojil to s fotbalem, chvíli nastupoval v sedmé lize. V covidových letech se vrátil do Česka, přes třetiligové Táborsko až zpět do vrcholového fotbalu – sáhl po něm Baník, kde patří poslední dvě sezony ke klíčovým oporám. Poctivý, defenzivní pracant a držák středu pole získává stále větší ohlas, až si ho nyní vybral Hašek jako druhého Baníkovce do týmu.

„Tehdy to bylo do reprezentace 1600 kilometrů daleko,“ usmíval se Boula v pondělí dopoledne v NH hotelu, když před novináři líčil vzpomínky na své anglické období. „Byl to velký skok, ale vidina profesionálního fotbalu mě nikdy neopustila, ani když jsem tam hrával. Myšlenky na reprezentaci jsem pochopitelně neměl, ale doufal jsem, že se třeba jednou poštěstí, pokud na to budu mít. Jsem hrozně rád.“

V české lize aktuálně rezonuje forma Baníku – minulý víkend po deseti letech vyprášil na Letné Spartu 3:1, naposledy doma vyprovodil Duklu 6:0. „Při nominaci by asi měla být rozhodující dlouhodobá forma, ale zápasy jako na Spartě jsou nejvíc vidět, jsou nejvíc sledované. Vliv to určitě mělo,“ souhlasil Boula, který si vychutnal skalp svého bývalého klubu.

Dva zástupce v národním týmu ostravský klub dlouho neměl. „Je to obrovská čest pro nás oba, zároveň vizitka pro Baník, který si dlouho drží formu,“ popisoval Šín. „Večer jsem to volal Matějovi, že jedu taky, měl radost skoro jako moje rodina, to mě hodně potěšilo,“ usmíval se Boula.