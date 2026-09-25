V hledáčku repre nečekané jméno, e-mail přišel i Bohemians. Veselý byl překvapený
Obránce Matěj Kadlec z Bohemians 1905 se nečekaně objevil v širší nominaci české fotbalové reprezentace.
Španělský trenér Santi Denia poslal klubu e-mail s nominací, z čehož byl zaskočený i kouč Jaroslav Veselý.
Čtyřiadvacetiletý stoper hrál ještě nedávno třetí ligu a vedle fotbalu pracoval jako montér rozvaděčů.
Od startu ligové sezony obrážel české stadiony, navštívil také Ďolíček. Santi Denia, nový reprezentační trenér, se pochlubil španělským médiím, že se potkal s legendárním Antonínem Panenkou, autorem slavné penalty z roku 1976. Ovšem zaujalo ho nejméně ještě jedno jméno z Bohemians. Matěj Kadlec, čtyřiadvacetiletý stoper, překvapivě figuruje v širší nominaci národního mužstva.
Fotbalová veřejnost se minulý pátek dozvěděla první šestadvacítku hráčů, s nimiž Denia počítá pro první zápasy Ligy národů. Postupně k nim přibylo sedm náhradníků včetně Václava Sejka, Jiřího Slámy, Daniela Vašulína nebo Martina Šuberta.
Další možní kandidáti zůstali v utajení, byť česká reprezentace sdílela v minulosti také kompletní složení širšího kádru. Tentokrát ne, pod španělským koučem nastala změna. Kluby obdržely e-mail pouze se jmény hráčů, které jim patří.
Zprávu dostali překvapivě i zástupci Bohemians, jednalo se o levonohého stopera Kadlece. „Věděl jsem to dva tři týdny, volal mi Michal Černý (technický vedoucí reprezentace) s trenérem. Ptali se mně na Matěje, ještě jsme si vyjasňovali nějaké věci, jak to vidím já, jaké jsou pro něj vhodné pozice a systémy,“ přiznal kouč Jaroslav Veselý v rozhovoru pro klubové kanály.
Od rozvodní skříně do širší nominace reprezentace
Už tehdy dostal signál, že Kadlec se při nejbližší nominaci nejspíš dostane do širšího mužstva. Stalo se. „Bylo to i pro mě překvapení,“ usmál se Veselý, jenž působil u reprezentace ještě před rokem v pozici asistenta Ivana Haška.
Kadlec oslavil na začátku dubna čtyřiadvacáté narozeniny, v nejvyšší české soutěži debutoval před necelými dvěma lety v utkání proti Spartě (0:1) na letenském stadionu. Od té doby naskočil do 26 ligových zápasů. V tomto ročníku jich odehrál šest, všechny v základní sestavě. „Je to ocenění jeho práce,“ zmínil Veselý.
Přitom urostlý stoper hrál ještě nedávno až třetí ligu, minulou sezonu v ní startoval šestkrát. „Vždycky se směju tomu, když jsem ho bral z béčka. Vytáhl jsem ho od rozvodní skříně, montoval tam rozvaděče,“ vzpomínal Veselý. „A za dva roky je v nároďáku, je to hezký příběh. Věřím, že ho to nakopne do další práce,“ pokračoval.
Přesto se na Kadlece v tomto reprezentačním okně nedostalo. Přednost z náhradníků dostal Ondřej Kričfaluši, případně také levý obránce Ondřej Zmrzlý. „Konkurence je velká. Nemyslím si, že šance na užší nominaci je v tuhle chvíli zas tak velká. Je ale dobře, že ho trenéři vidí v dobrém světle,“ uzavřel Veselý.