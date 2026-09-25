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V hledáčku repre nečekané jméno, e-mail přišel i Bohemians. Veselý byl překvapený

V širší nominaci reprezentace se objevil i obránce Bohemians Matěj Kadlec, klub se o tom dozvěděl skrz e-mail
V širší nominaci reprezentace se objevil i obránce Bohemians Matěj Kadlec, klub se o tom dozvěděl skrz e-mailZdroj: Koláž iSport.cz
Obránce Bohemians Matěj Kadlec byl v hledáčku reprezentačních koučů
Obránce Bohemians Matěj Kadlec byl v hledáčku reprezentačních koučů
Obránce Bohemians Matěj Kadlec byl v hledáčku reprezentačních koučů
Obránce Bohemians Matěj Kadlec byl v hledáčku reprezentačních koučů
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Liga národů
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  • Obránce Matěj Kadlec z Bohemians 1905 se nečekaně objevil v širší nominaci české fotbalové reprezentace.

  • Španělský trenér Santi Denia poslal klubu e-mail s nominací, z čehož byl zaskočený i kouč Jaroslav Veselý.

  • Čtyřiadvacetiletý stoper hrál ještě nedávno třetí ligu a vedle fotbalu pracoval jako montér rozvaděčů.

 

Od startu ligové sezony obrážel české stadiony, navštívil také Ďolíček. Santi Denia, nový reprezentační trenér, se pochlubil španělským médiím, že se potkal s legendárním Antonínem Panenkou, autorem slavné penalty z roku 1976. Ovšem zaujalo ho nejméně ještě jedno jméno z Bohemians. Matěj Kadlec, čtyřiadvacetiletý stoper, překvapivě figuruje v širší nominaci národního mužstva.

Fotbalová veřejnost se minulý pátek dozvěděla první šestadvacítku hráčů, s nimiž Denia počítá pro první zápasy Ligy národů. Postupně k nim přibylo sedm náhradníků včetně Václava Sejka, Jiřího Slámy, Daniela Vašulína nebo Martina Šuberta.

Další možní kandidáti zůstali v utajení, byť česká reprezentace sdílela v minulosti také kompletní složení širšího kádru. Tentokrát ne, pod španělským koučem nastala změna. Kluby obdržely e-mail pouze se jmény hráčů, které jim patří.

Zprávu dostali překvapivě i zástupci Bohemians, jednalo se o levonohého stopera Kadlece. „Věděl jsem to dva tři týdny, volal mi Michal Černý (technický vedoucí reprezentace) s trenérem. Ptali se mně na Matěje, ještě jsme si vyjasňovali nějaké věci, jak to vidím já, jaké jsou pro něj vhodné pozice a systémy,“ přiznal kouč Jaroslav Veselýrozhovoru pro klubové kanály.

Od rozvodní skříně do širší nominace reprezentace

Už tehdy dostal signál, že Kadlec se při nejbližší nominaci nejspíš dostane do širšího mužstva. Stalo se. „Bylo to i pro mě překvapení,“ usmál se Veselý, jenž působil u reprezentace ještě před rokem v pozici asistenta Ivana Haška.

Kadlec oslavil na začátku dubna čtyřiadvacáté narozeniny, v nejvyšší české soutěži debutoval před necelými dvěma lety v utkání proti Spartě (0:1) na letenském stadionu. Od té doby naskočil do 26 ligových zápasů. V tomto ročníku jich odehrál šest, všechny v základní sestavě. „Je to ocenění jeho práce,“ zmínil Veselý.

Přitom urostlý stoper hrál ještě nedávno až třetí ligu, minulou sezonu v ní startoval šestkrát. „Vždycky se směju tomu, když jsem ho bral z béčka. Vytáhl jsem ho od rozvodní skříně, montoval tam rozvaděče,“ vzpomínal Veselý. „A za dva roky je v nároďáku, je to hezký příběh. Věřím, že ho to nakopne do další práce,“ pokračoval.

Přesto se na Kadlece v tomto reprezentačním okně nedostalo. Přednost z náhradníků dostal Ondřej Kričfaluši, případně také levý obránce Ondřej Zmrzlý. „Konkurence je velká. Nemyslím si, že šance na užší nominaci je v tuhle chvíli zas tak velká. Je ale dobře, že ho trenéři vidí v dobrém světle,“ uzavřel Veselý.

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