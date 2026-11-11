Česko – Španělsko v TV: Kde sledovat Ligu národů živě?
- Česká fotbalová reprezentace nastoupí v rámci Ligy národů podruhé proti mistrům světa ze Španělska.
- Předchozí měření sil skončilo prohrou Čechů 1:3. Nyní by chtěli na domácím hřišti zaskočit favorita a získat první body.
- Utkání začíná ve čtvrtek 12. listopadu ve 20:45. Kde sledovat Česko vs. Španělsko živě?
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Česko vs. Španělsko
|Datum: čtvrtek 12. listopadu (20:45)
Dějiště: epet Aréna, Praha
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko – Španělsko v TV?
Českou reprezentaci čeká podruhé v Lize národů Španělsko. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Španělsko začíná ve čtvrtek 12. listopadu od 20:45.
Program Česka v Lize národů 2026/27
- Česko – Chorvatsko 1:2
- Česko – Anglie 0:2
- Španělsko – Česko 3:1
- Anglie – Česko 3:0
- Česko – Španělsko, 12. 11., 20:45
- Chorvatsko – Česko, 15. 11., 20:45
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|4
|4
|0
|0
|12:5
|12
|2
Anglie
|4
|3
|0
|1
|14:3
|9
|3
Chorvatsko
|4
|1
|0
|3
|4:14
|3
|4
Česko
|4
|0
|0
|4
|2:10
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup
H2H - vzájemné zápasy Česka a Španělska
Česká fotbalová reprezentace se se Španělskem utkala sedmkrát. Pětkrát se radovali hráči z pyrenejského ostrova, dvakrát z toho byla remíza. Češi bohužel nikdy nevyhráli.
|Datum
|Zápas
|3. 10. 2026
|Španělsko - Česko 3:1
|5. 6. 2022
|Česko - Španělsko 2:2
|13. 6. 2016
|Španělsko - Česko 1:0
|7. 10. 2011
|Česko - Španělsko 0:2
|25. 3. 2011
|Španělsko - Česko 2:1
|8. 6. 1997
|Španělsko - Česko 1:0
|9. 10. 1996
|Česko - Španělsko 0:0