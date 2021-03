Jedlička zavřel krám, plaváček Šulc i italský bomber. Co ukázala Lvíčata?

Co ukázal úvodní duel české jednadvacítky na EURO, ve kterém remizovala s Itálií? • FOTO: Koláž iSport.cz První zápas na EURO do 21 let mají za sebou. Česká „lvíčata“ remizovala se silnou Itálií 1:1. Výrazným dílem se na výsledku podepsal brankář Martin Jedlička. Ve druhém poločase doslova deptal italské hráče v gólových příležitostech. Jeho reakce? „Žádný hrdina. Od hašení v brance jsem,“ a jelo se dál. Co dalšího úvodní bitva ve Slovinsku ukázala?

Šulc na kraji plaval Tohle nebyl jeho zápas. Místo tradičního středního záložníka putoval na levý kraj, kde plnil roli wingbacka. Jenže... V první půli plzeňský mladík trestuhodně přišel o balon, dostal spoluhráče pod tlak a Italové díky parádnímu náběhu Gianlucy Scamaccy otevřeli skóre. Ve druhém poločase se Šulc posunul na pravý kraj a levou stranu nechal Granečnému. Ani tady mu ale pšenka nekvetla. V samotném závěru za stavu 1:1 podkopl ve vápně Salu a koledoval si o odpískání penaltového zákroku. Nizozemský sudí Dennis Higler se však k akci překvapivě neměl. „Pavel mě nezklamal,“ začal hráčovo hodnocení trenér Krejčí. „Myslím si, že tu situaci hasil a nebýt jeho, bůhvíjak by to dopadlo. Obecně si ale myslím, že má předpoklady, aby i v budoucnu na kraji hrál.“ Pavel Šulc stíhá Gianlucu Scamaccu v souboji Česka s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Foto Reuters

Ach ty vstupy do EURO Deset let stará výhra v úvodním utkání na EURO v Dánsku zůstává osamocena. Češi zkrátka v prvních zápasech na evropských šampionátech nevyhrávají. Z posledních sedmi utkání od roku 2000 mají bilanci 1 – 3 – 3. Šance v Celje na výhru ale rozhodně byla. Zajímavé příležitosti spálili Ondřej Lingr či Michal Sadílek. Brankáře Carnesecchiho nešetřil ani Ondřej Šašinka. Nakonec jej však překonal až vlastním gólem záložník Maggiore po ostrém centru Adama Karabce. „Byla to tutovka, měl jsem to proměnit, bohužel jsem to nečekal. Míč mi spadl na nohu a odrazil se do brankáře,“ litoval velké příležitosti Lingr. Ten ve druhé půli míč do sítě jednou dostal, radost mu ale překazil ofsajd. Ondřej Lingr v souboji s Riccardem Marchizzou v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Foto Reuters

Bomber Scamacca Jde z něj strach. Pět centimetrů mu schází do dvou metrů, tělo poseté kérkami a výraz jižanského zabijáka. Taková je vizáž Gianlucy Scamaccy. Fotbalové umění je ještě drsnější. Vytáhlý útočník rozséval zlobu už v kvalifikaci na EURO. Šest branek sám vstřelil a na další čtyři přihrál. A předvedl se i Čechům. Stačila jedna hrubka, Vitíkovo zaspání, a italský bomber si pohrál s brankářem Martinem Jedličkou a zavěsil. Přidat mohl i druhý úder. Opět jej nestihl dorazit benjamínek české výpravy Martin Vitík. Tentokrát se ale rodák z Říma trefil těsně vedle Jedličkovy tyče. „Ukázal obrovskou kvalitu, podle mého názoru je určitě jejich rozdílovým hráčem,“ chválil ho český brankář. Přípravu na italské eso však nepodcenil. „Měl jsem sestříhaná videa, jak zakončuje a jak se chová na hřišti,“ přiznal Jedlička.

Jedlička hlásí: ZAVŘENO Během cesty na EURO patřil k největším jistotám Krejčího týmu. Když bylo potřeba, Martin Jedlička vytáhl famózní zákroky a držel parťáky z pole nad vodou. V osmi zápasech vychytal čisté konto. A parádní kousky si nezapomněl přibalit ani do Slovinska. Ve druhém poločase čaroval jako Dominik Hašek v Naganu. Italům zneškodnil minimálně čtyři gólové příležitosti a především díky Jedličkovi udrželi Češi nadějný výsledek 1:1, jenž drží „lvíčata“ na dohled čtvrtfinále. „Tohle není žádná novinka. I kluci si zvykli, že je Martin v těžkých zápasech umí podržet. Je hlavně jeho zásluhou, že jsme uhráli bod. V závěru jsme se báli o výsledek, ale Jedla znovu ukázal, jak moc je pro nás důležitý.“ „Já to tak neberu. Připravil jsem se na zápas jako na každý jiný. Nějaké zákroky jsem měl, ale na to mě trenér brankářů Láďa Maier připravoval, že se takové situace objeví a bylo na mě, abych to zahasil,“ zaskočil na tiskové konferenci po zápase. A kdy mu bylo nejhůř? „Asi při Tonaliho přímém kopu. V těchto situacích člověk často neví, kam to půjde. Tyhle balony jsou nejtěžší. Původně jsem vyběhl, pak jsem couval a jsem rád, že se mi to povedlo zneškodnit alespoň na roh,“ ulevil si. Gólman české jednadvacítky Martin Jedlička • Foto Dominik Bakeš / Sport