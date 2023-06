Projdeš peklem, varoval ho Frťala. Fila mu teď děkuje. A dál sní o Slavii

Na jaře byl psychicky na dně. Na tréninku dřel víc než ostatní a pak šel hrát za béčko Teplic. V tu chvíli byl Daniel Fila (20) na rozpacích: Dostanu se do nominace na EURO? Nakonec to klaplo, hodně díky přístupu nového trenéra Zdenka Frťaly. „Když nastoupil, řekl mi doslova, že projdu peklem,“ líčí útočník, jenž by měl podle informací iSport.cz hostovat na severu Čech i na podzim.