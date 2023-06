Snové vyhlídky na EURO. Suchopárek: Hráči umí daleko víc. A ukážou to!

PŘÍMO Z GRUZIE | Ubránili to, odkopali, urvali – a vyhráli! Český výběr na EURO U21 šokoval obhájce titulu, Němce odstřelil v 87. minutě tečovanou střelou ze skrumáže po rohu stoper Martin Vitík. Suchopárkova parta je po výhře 2:1 se třemi body reálně ve hře o postup ze skupiny C. Popere se o něj ve středu v Kutaisi s Izraelem a stačí jí remíza. Snové vyhlídky. „Teprve teď jde do tuhého. Náš herní projev byl dobrý, ale hráči umí daleko víc a ukážou to,“ věří trenér Jan Suchopárek.

Hráči vyčerpaně a radostně popadali na trávník Adjarabet Areny. Někteří z posledních sil přiběhli poděkovat brankáři Vítězslavu Jarošovi, jednomu z hrdinů dramatu. Fakt to bylo o nervy. V nastaveném čase měli Němci dvě šance, do šestnáctky lítal jeden balon za druhým. Obětaví Češi všechno ustáli, i se štěstím. K tomu, aby složili giganta, ho potřebovali. S jedním klíčovým blokem se vytasil střelecký hrdina Martin Vitík. „Možná to pro mě bylo víc než gól,“ usmál se zadák Sparty.

„Lvíčata“ oddálila konec ve skupině, který by jistojistě nastal v případě druhé porážky. I bod by je udržel v naději, vítězství je slaďounké. Mladí Češi jsou rázem v průběžné tabulce druzí za suverénní Anglií a k průniku do čtvrtfinále jim stačí „maličkost“: neprohrát s Izraelem. „Víme, že soupeř umí odehrát svým chytrým fotbalem výborné utkání, ale my chceme za každou cenu vyhrát,“ ujistil Suchopárek.

Cestu za triumfem vydláždil hloubavý trenér třemi změnami v sestavě, která ve čtvrtek držela poločas krok proti Anglii (0:2). Liberecký Michal Fukala vyměnil na levém kraji obrany Martina Cedidlu, sparťan Adam Karabec šel tvořit místo Pavla Šulce a Matěj Valenta nahradil kapitána Filipa Kaloče. „Takový Michal Fukala hrál odvážně,“ chválil český trenér.

Na druhé straně chyběl v základu hvězdný teenager Youssoufa Moukoko z Dortmundu, jenž se ve čtvrtečním utkání s Izraelem lehce zranil. O starost méně pro Čechy, kteří opět vysunuli defenzivní blok a snažili se rozbíjet akce favorita. Docela se to dařilo a co prošlo na bránu, zlikvidoval gólman Vítězslav Jaroš. Náhradník z anglického Stockportu rozmetává pochybnosti, jestli nahradí absentující jedničku Matěje Kováře.

Anketa Postoupí český tým ze skupiny na EURO do 21 let? ANO NE

Proti Anglii byl spolehlivý, s Německem výtečný. Z horního rohu vytáhl Stillerův přímý kop, včas zareagoval na Vagnomanovu tečovanou ránu a když na balon nedosáhl, skončil o fous mimo. Jako Schadeho dorážka či další Vagnomanův pokus.

Češi byli daleko efektivnější. Po ose Žambůrek – Karabec – Kušej doklepával precizní přihrávku posledně jmenovaného útočník Václav Sejk. Byla to skvělá, rychlá akce, vyšperkovaná Kušejovou dravostí i technickou kvalitou a ve finále Sejkovým správným výběrem místa ve vápně. „Nádherný gól,“ ocenil Suchopárek.

Ve druhé půli to Němci podle očekávání roztočili, přišpendlili soka k jeho šestnáctce. Stillerova levačka zatočila míč k tyči a bylo vyrovnáno. Nevypadalo to dobře, soupeř nabíral sílu a Čechům energie docházela. Kouč však pomohl týmu střídáním, čerství mladí muži úroveň zase zvedli. Právě po rohu Matěje Juráska, jednoho z náhradníků, dotlačil sparťanský stoper Vitík balon do sítě. „Už nám docházely síly, ale hráči, kteří přišli na hřiště, přidali na pohybu,“ líbilo se kouči.

Nastavovalo se šest minut, vyrovnání viselo ve vzduchu. Jenže Jaroš a spol. nepovolili. „Se štěstím a díky obětavosti jsme přežili velký tlak obhájce titulu. Za to jsme vděční. Z trenérského pohledu už se s tím nedá nic dělat,“ dodal Suchopárek k hektickým závěrečným minutám.