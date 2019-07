Mladík Kovář o Manchesteru: Tlak je neuvěřitelný, Mourinho má dvě tváře | iSport.cz

Hrát za Manchester United? Drtivá většina fotbalistů o tom jen sní. Matěj Kovář ten sen žije. „Je to skvělý pocit, ale taky je na vás neuvěřitelný tlak,“ vypráví devatenáctiletý brankář, jenž na Old Traff ord přišel loni v zimě ze Slovácka.

Mohl vyrazit na světové turné s áčkem United, ale v Manchesteru nakonec rozhodli: „Pojedeš s devatenáctkou na EURO.“ Kovářovi a spol. mise v Arménii začala porážkou 0:3 s Francií, dnes budou proti Norsku hrát o udržení šance na postup do semifinále.

Nebyl byste teď radši s United v Austrálii?

„Co se má stát, to se stane. V Manchesteru mi řekli, že EURO je pro mě nejlepší volba. V klubu jsou rozumní a vědí, co dělají. S nároďákem jsem rád, mistrovství Evropy je svátek. Navíc mám zápasovou praxi, s klubem bych teď nejspíš jen trénoval.“

Jak vám je, když mluvíte o sobě a Manchesteru United, jedné z nejkultovnějších fotbalových značek?

„Je to skvělý pocit, ale taky je na vás neuvěřitelný tlak. Za United by chtěl hrát každý. Žijete s vědomím, že se na vás tlačí sto padesát takových, jako jste vy. Je to obrovská zodpovědnost, na každém tréninku musíte dokazovat, že do klubu patříte.“

Zdravý tlak je ale pozitivní věc, ne?

„Jasně, posouvá vás to. Když vidíte, že máte vedle sebe čtyři kvalitní gólmany, kteří se tlačí na vaši pozici, nutí vás to do další práce.“

Vy jste podle všeho pracoval dobře, v minulé sezoně jste byl jedničkou juniorky.

„Navázal jsem na to, co jsem začal v osmnáctce. Výsledkově to nebyl nejlepší rok, třeba v osmifinále juniorské Ligy mistrů jsme nečekaně vypadli s Midtjyllandem, ale z osobního pohledu se mi dařilo. Zhruba pětkrát jsem cestoval na zápas s áčkem United jako trojka, pokaždé to byl zážitek.“

Téměř do Vánoc vás do áčka povolával José Mourinho, než místo něj přišel Ole Gunnar Solskjaer. Velká pocta pro devatenáctiletého kluka?

„Předně musím oběma poděkovat za šance, které mi dali. Mourinho je empatický chlap, umí se do vás vžít a podržet ve chvíli, kdy to potřebujete. Na hřišti pochopitelně uměl zařvat, ale to každý trenér. Mourinho je z mého pohledu člověk dvou tváří.“

Narážíte na to, že navenek často působí jako egoista?

„Když se před médii snažil strhávat pozornost na sebe, připadalo mi, že to dělá proto, aby hráči měli klid na fotbal. Někdy se mu to dařilo, někdy ne.“

Koncem roku přišla krize a Mourinha vystřídal Solskjaer, jenž s týmem vyhrál prvních osm zápasů.

„Nebyl jsem s áčkem celou dobu, ale vypadalo to, že mužstvo potřebuje novou energii. Ta s novým koučem přišla. Trenér Solskjaer je za všech okolností pozitivní, snaží se všem pomoct a s každým mluvit. Super chlap. Nikdo nečekal, že hned na začátku rozjede tak báječnou sérii. Škoda, že se euforii nepovedlo udržet delší dobu.“

I kvůli tomu United skončili mimo pozice pro Ligu mistrů, a tím pádem vaši juniorku mine Youth League. Mrzí vás to?

„Je to škoda. Doteď je mi líto, že jsme letos skončili už v osmifinále. S Midtjyllandem jsme hráli nejhorší zápas sezony. Náš trenér Nicky Butt, slavný záložník z éry sira Fergusona, by strašně moc chtěl Youth League jednou vyhrát, ale příští rok se nám to bohužel nepovede.“

Za rok a půl jste o sobě dal v Manchesteru pořádně vědět, ale byla nějaká chvíle, kdy jste odchodu ze Slovácka litoval?

„Přišel jsem do totálně jiného prostředí a je jasné, že se vám čas od času zasteskne po domově, ale nikdy jsem nelitoval. Hrát za značku jménem Manchester United je velká výzva, která se nemusí opakovat. Zatnul jsem zuby a šel jsem do toho. Mimochodem, už umím jezdit vlevo a mám vyřízené všechny papíry kvůli brexitu, pokud nastane.“ (usmívá se)

Pořád máme šanci

Budete mít po návratu do Manchesteru z EURO devatenáctek čas potrénovat s juniorkou před začátkem sezony?

„Nějaké dva nebo tři týdny tam budou, sezona nám začíná až v půlce srpna. Zase budu každý den makat, a jestli přijde šance v áčku, budu rád. Pokud ne, nebude mě to nějak zvlášť mrzet. Pořád mám čas, je mi teprve devatenáct.“

Ale o áčku sníte, ne?

„To ano, už jen tréninky s ním jsou zážitek. Ale nespěchám na sebe, trpělivě na sobě pracuju. Pomáhá mi s tím můj mentor Luděk Mikloško ze Sport Investu: několikrát do měsíce si zavoláme a bavíme se o tom, co bych měl zlepšit. Teď mám v hlavě EURO devatenáctek, soustředím se jen na něj.“

Jak se vám po těžké porážce s Francií usínalo?

„Nic moc, ale všechno jsme si do detailu rozebrali a jsme odhodlaní zvládnout další zápas proti Norsku. Nejdůležitější je, že i přes první porážku máme šanci postoupit. Nic nevzdáváme.“

I kvůli zkušenosti z rozhodující fáze kvalifikace? Ač jste prohráli první zápas s Anglií, po dalších dvou vítězstvích jste postoupili na EURO.

„Dodalo nám to hodně sebevědomí. Měli jsme trochu štěstí, ale bez něj ve fotbale nic nedokážete. kvalifikaci i na mistrovství Evropy jsme prohráli první zápas o tři góly, ovšem teď nás čekají dva papírově slabší soupeři. Chceme přes ně přejít.“

Motivuje vás příběh předloňské devatenáctky, která na EURO postoupila do semifinále?

„Byl to fantastický ročník, vyrovnané semifinále kluci ztratili v poslední minutě. Snad na to navážeme, máme skvělou partu. Umíme si vyhovět na hřišti, zdobí nás vášeň pro hru a týmový duch. Zahrát si o medaile je náš velký sen, za kterým všichni jdeme.“