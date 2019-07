Vítězslav Jaroš o debutu za Liverpool: Zápisné tady není. Pomohlo mu volno hvězdy | iSport.cz

Čím si gólman reprezentační osmnáctky v už tak mladém věku řekl o místo v dresu velkoklubu? „Je to především proto, že jeden brankář se zranil a jednička Alisson má ještě volno po triumfu na Copá America. Proto jsem dostal šanci,“ tvrdí Jaroš upřímně. „Nebylo to tak, že by si tu trenéři řekli, tenhle Jaroš je fakt dobrej, tak ho tam dáme. Ale s výkonem jsem spokojený,“ dodává.

Trenér Jürgen Klopp mu prý pouze řekl, ať si utkání užije. Jaroš zároveň přiznává, že před svým debutem cítil větší nervozitu než obvykle. „Zápas sledovalo víc lidí a byl na mě větší tlak. Snažil jsem se ukázat před trenéry, kteří mě tolik neznají. Ale když jsem se dostal na hřiště, nervozita zmizela,“ popisuje.

V Anglii už působí dva roky. Možnému nástupci Petra Čecha mezi brankářskými hvězdami Premier League pomáhá i Luděk Mikloško, průkopník české gólmanské školy na ostrovech a v současnosti manažer pro rozvoj hráčů v agentuře Sport Invest.

„Je skvělé, že dostal šanci v zápase. Jedná se sice pouze o úvodní přípravu, ale přesto není start takto mladého brankáře standardní,“ říká Mikloško. Udržet svého svěřence na zemi prý nebude nic těžkého. „Víťa to má v hlavě srovnané a ví, že musí jít postupnými kroky.“

Jaké budou? Chvíli ještě zůstat v partě kouče Kloppa, během sezony pak chytat hlavně za mužstvo do třiadvaceti let. „Tam už je to chlapský fotbal, mohou nastoupit i čtyři hráči z áčka. Jde o krok dopředu,“ vnímá Jaroš rozdíl. Vždyť v minulém ročníku nastupoval převážně za tým do osmnácti let.

Za čtvrteční premiéru v elitním mužstvu jej nečeká žádné zápisné, jak jsme zvyklí třeba z českých klubů. „Tady nic takového není. Ani spoluhráči to nijak neřešili,“ prohodí Jaroš.

Svou nejbližší budoucnost ještě dopodrobna nezná. „Brzy by se měl vrátit Alisson a uvidíme, jak to pak celkově bude. Samozřejmě byl bych rád za další šanci. Neznám detailně nejbližší program, dle prvních zpráv bych ještě měl zůstat s áčkem. Uvidím, jestli s nimi odcestuji i příští týden na soustředění do USA. Každopádně si tyto dny užívám,“ uzavírá nadějný brankář.