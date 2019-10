Češi před kvalifikací: Hložek na jiné pozici, v Jablonci kvete talent Sparty | iSport.cz

Zářijový vstup českých „Lvíčat“ do kvalifikace o EURO dopadl dobře, v Českých Budějovicích zdolali Litvu 2:0. Teď čeká mladíky ještě náročnější zkouška – domácí zápasy s Řeckem a Skotskem hodně napoví o tom, jestli dopadne kýžený postup na závěrečný turnaj.

„Když koukám na výsledky, půjde o nesmírně vyrovnanou skupinu. Každý může porazit každého. Narazíme na dva kvalitativně těžší soupeře, než byla Litva, což dokazují výsledky, a také na dva rozdílné herní styly,“ upozornil trenér Krejčí.

Do výběru zařadil čtyři nováčky (Jakub Klíma z Mladé Boleslavi, Tomáš Smejkal z Jihlavy, Antonín Růsek z Brna a Matěj Polidar z Příbrami, spoléhat ale bude především na osvědčené tváře. Ofenzivu by měli řídit sparťanský talent Adam Hložek, jablonecký (na hostování ze Slavie) Jan Matoušek, Ondřej Šašinka (na hostování ve Slovácku z Baníku). Tým diriguje ostřílený Michal Sadílek z nizozemského PSV Eindhoven.

„S Jardou Šilhavým máme před každým srazem porady. On má na prostředek hřiště dost adeptů - uzdravili se Pavelka a Darida, je tam přetlak. Michal je teď v klubu spíš levý obránce. Než aby v áčku nenastupoval, je lepší, když pomůže jednadvacítce. Jeho čas určitě přijde,“ vysvětlil Krejčí, proč v kádru udržel svého klíčového lídra.

Nasadí Šilhavý proti Albionu slávistickou obranu? V hlavě to mám, říká kouč

Plechatý? Na tahu je Sparta

Dolů s formou šel v posledních zápasech ve Spartě Adam Hložek. Teprve sedmnáctiletý teenager vtrhl na české ligové trávníky v minulé sezoně jako kometa, nyní prožívá první lehký útlum. Je ale logické, že Krejčí s ním pro těžké reprezentační boje počítá, v jeho věku jde o naprosto mimořádného fotbalistu.

„Ve Spartě hraje ze strany, já v něm spíš vidím podhrotového hráče. Hrajeme to trošku jinak, na křídelní hráče máme odlišné nároky. Adamovi se teď úplně nedaří, jak by si představoval, ale pořád v něm vidím talent a ohromnou budoucnost. V těžkých zápasech nám pomůže,“ věřil Krejčí.

Těší ho i rostoucí forma Dominika Plechatého. Dvacetiletý stoper dostal ligovou šanci v minulé sezoně ve Spartě, ale místo v sestavě rychle ztratil. Na hostování v Jablonci, kam zamířil v létě, pravidelně nastupuje a postupně se dostává do čím dál větší herní pohody.

„Velice dobře zvládl přechod do dospělého fotbalu, prospělo mu hostování ve Vlašimi, kam šel ze Sparty ještě v dorosteneckém věku. Ve Spartě pak dostal prostor, pro jeho další vývoj je ale dobře, že Letnou opustil. Teď hraje pravidelně v Jablonci. Sparta ví, co v něm má. Nechci ho přechvalovat, ale když bude takhle pokračovat, Sparta je na tahu a má před sebou zajímavou budoucnost,“ ocenil Krejčí. „Má dobrou výkonnost i v nároďáku, spoléháme na jeho výkony. V hlavě to má dobře nastavené, ví, co po něm chceme. Mužstvu to pak oplácí.“

Krejčí nyní spřádá plány, jak vyzrát na náročné kvalifikační soupeře, kteří přijedou na kvalifikační zápasy hrané na Moravě. „Řecko je tým s výraznými individualitami v útočné fázi. I na losování jsem pocítil, že jsou hodně sebevědomí,“ pověděl Krejčí, jehož svěřenci vyzvou Řecko ve čtvrtek 10. října v Karviné.

O čtyři dny později je v Uherském Hradišti čeká Skotsko. „Vítězství v Chorvatsku je určitě posílilo natolik, že se s nimi musí počítat. Skotové jsou nesmírně bojovný tým se srdíčkem, s rychlým přechodem do útoku. Jejich výsledky nejsou náhodné. Říjnové zápasy hodně napoví o našich ambicích směrem k EURO,“ uvedl trenér.

NOMINACE ČESKÉ JEDNADVACÍTKY

Post Jméno a příjmení Klub Počet startů Branky Brankáři Martin Jedlička Dunajská Streda 3 0 Hugo Jan Bačkovský Vlašim 0 0 Matouš Trmal Slovácko 3 0 Obránci Jakub Klíma Mladá Boleslav 0 0 Libor Holík Jablonec 6 0 Matěj Chaluš Liberec 9 0 Jan Král Mladá Boleslav 0 0 Dominik Plechatý Jablonec 5 0 Daniel Souček Dukla Praha 3 0 Denis Granečný Ostrava 6 0 Záložníci Pavel Bucha Mladá Boleslav 3 0 Filip Havelka České Budějovice 4 0 Adam Hložek Sparta Praha 4 0 Dominik Janošek Plzeň 4 0 Tomáš Smejkal Jihlava 0 0 Ondřej Lingr Karviná 1 0 Jan Matoušek Jablonec 10 1 Michal Sadílek PSV Eindhoven 4 0 Antonín Vaníček Bohemians Praha 1905 10 1 Patrik Žitný Teplice 6 2 Útočníci Matěj Polidar Příbram 0 0 Antonín Růsek Brno 0 0 Ondřej Šašinka Slovácko 6 6

