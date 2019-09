Krejčí si po první české výhře oddychl: Kluci mají ještě na lepší výkon | iSport.cz

Ulevilo se vám po povinném vítězství?

„Je příjemné, že máme první tři body. První zápasy kvalifikace nebývají snadné: i u minulé jednadvacítky si všichni mysleli, že první utkání s Běloruskem dopadne jednoznačným vítězstvím, ale nakonec z toho byla jen remíza a tým to marně doháněl do konce kvalifikace. I teď kluci cítili tíhu z toho, abychom dobře začali.“

A povedlo se, přestože to v prvním poločase drhlo.

„Brzy jsme dali první gól, ale paradoxně nás to neuklidnilo. V naší hře bylo hodně zbytečných ztrát a chyb, kluci jsou schopní podat lepší výkon. Pouštěli jsme soupeře do standardek, přitom jsem hráče upozorňoval, že soupeř má kvalitu. Litva působila organizovaným dojmem, snažila se pokrýt naše křídla i střed hřiště.“

Uklidnil vás druhý gól, kterým jste zlomili zápas?

„Vítězství mohlo být i výraznější. Ve druhém poločase jsme kontrolovali hru a už nepustili Litevce do šance. Děkuju fanouškům, že jich přišly skoro čtyři tisíce. K fanklubu se přidali i budějovičtí fanoušci, společně patřili ke strůjcům našeho vítězství.“

První gól vstřelil záložník Antonín Vaníček, který je v Bohemians spíš náhradníkem. Počítal jste s ním do sestavy od začátku srazu?

„Tuhle otázku jsem čekal… Víte, já moc nevycházel z aktuálních událostí. Mám výhodu, že s klukama pracuju dva roky, zažili jsme spolu spoustu těžkých zápasů. Ve dvacítkách jsme hráli proti velmocím, zato Litvě tyhle zápasy chybí. Chtěl jsem postavit zkušenější hráče, což je právě i Vaníček. Spolu s Matouškem či Granečným zažili už minulou kvalifikaci, jsou ostřílení. Celkově ale musím říct, že věřím v lepší výkony. Nevím, jestli by tenhle výkon proti Řecku a Skotsku stačil.“

Pomohla k vítězství i účinná hra po křídlech? Aktivní byl nejen pravý obránce Libor Holík.

„Klukům opakuju, že v dnešním fotbale se rozhoduje právě po stranách. Tam mají top týmy nejlepší hráče. V červnu Litva hrála na dva útočníky, zatímco teď jen na jednoho, takže mi bylo jasné, že budeme dobývat blok. Proto jsem tlačil na hráče, aby chodili do krajního postavení. Mimochodem, celý zápas jsme měli aktivnější pravou stranu.“

Při vší úctě, není pět žlutých karet proti Litvě zbytečný luxus?

„První předpoklad: pokud chcete uspět, musíte do zápasu vnést emoce a agresivitu. Litevci měli kvalitu a my je zastavovali jen za cenu faulů, občas jsme taky byli nepřesní. Rozhodčí zvolil nějaký metr a rozdával karty. Je to škoda, protože v kvalifikaci se poprvé stojí už po třetí žluté.“

Co čekáte od pondělního přáteláku ve Francii?

„Měl by to být dobrý test. Francie je top tým, který pomýšlí na evropský titul. Francouzi v říjnu hrají se Slováky a vybrali si nás, jsme jim typologicky podobní. Protočíme sestavu a naší ambicí bude připravit se na další zápasy kvalifikace, které nás čekají v říjnu: s Řeckem a Skotskem to bude hodně důležité.“