Smutný Šašinka: Od gólů jsem tam já. Když máme dobývat, moc nám to nejde | iSport.cz

Opět jste remizovali. Je to málo?

„Z těchto dvou zápasů jsme určitě chtěli vytěžit víc než dva body. Chyběl tomu gól. Od toho jsem tam já. Když máme dobývat obranu, moc nám to nejde. Potřebujeme to mít víc otevřené.“

Co ta vaše velká příležitost zblízka?

„Vykopl mi to (obránce) z čáry. Otáčel jsem se a chtěl jsem to dát asi ze dvou metrů hned do brány. Ale on mi tam vletěl. I další šance měly skončit gólem.“

Co říkáte na atmosféru na stadionu? Lidí dorazilo přes pět tisíc.

„Fanoušci byli neskuteční. Musíme jim poděkovat. Přišli a povzbuzovali nás celý zápas. Chtěl bych se jim omluvit, že z toho není vítězný zápas. Nedostali jsme se do stran a musíme víc vytěžit ze standardek, když jich máme tolik. Musíme to otočit. Vyhrát doma nad San Marinem a pak odvézt tři body z Chorvatska.“

Byly souboje se skotskými zadáky extrémně tvrdé?

„To patří k fotbalu. Přišlo mi, že rozhodčí pískal všechno mně a otáčel to. Jako že já jsem ten nejhorší. Skotská obrana byla dobrá, ale měli jsme tam dostat víc centrů ze stran. Přes střed to moc nešlo.“