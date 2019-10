Direkt po odkopu, laciný gól. Trenéra Krejčího mrzela ztráta U21 s Řeckem | iSport.cz

Češi inkasovali v posledních vteřinách nastavení prvního poločasu. Ztratili míč ve středu hřiště a obránce Daniel Souček fauloval v pokutovém území. Ojedinělý výpad Řeků, laciná branka.

„Nemluvil bych ani tak o penaltové situaci, jako spíš o situaci před ní,“ připomněl trenér Krejčí ztrátu ve středu pole. I brankář Martin Jedlička chvíli před penaltovým zákrokem křičel na útočníka Ondřeje Šašinku, že podobné hlavičkové souboje musí vyhrávat.

„Měli jsme odkop od vlastní branky, měli jsme soupeře uhrát,“ přitakal Krejčí. „Tohle mi vadilo. Pustili jsme je do vápna a byla z toho penalta, mančaft to poznamenalo.“ Právě útočník Šašinka se přitom ve 24. minutě zasloužil o početní výhodu. Dobře si zpracoval přihrávku, hrnul se k soupeřově bráně a Dimitriou ho zastavil na poslední chvíli nedovoleně. Červená.

„Těší mě, že mužstvo alespoň ukázalo charakter, byť se to pro nás dlouho nevyvíjelo dobře. Remíza je v takové situaci ztráta, ale musíme udělat vše pro to, abychom další zápas vyhráli a nahradili tyhle body,“ říkal trenér Krejčí.

K lepšímu využití početní převahy mu chyběla preciznější hra ze stran. „Máme trošku problém, když hrajeme do plné obrany,“ přitakal. „Nabádal jsem o půli hlavně krajní hráče, aby šli do vyššího postavení, to se podařilo. Dostali jsme soupeře do hlubokého bloku, ale oni to vzadu zvládali, byli kompaktní, nedostávali jsme se tam. Po stranách nemáme hráče, co by byli tak silní jeden na jednoho. Faktem je, že Řekové mají na krajích rychlé hráče. Jsem rád, že vyšla alespoň standardka.“

Adam Hložek hlavou vyrovnával v 76. minutě po roku Michala Sadílka. Trenér ocenil odhodlání hráčů. „Rád bych, aby to byly pro všechny cenné zkušenosti. Škoda, že se to nezvládlo za tři body, ponaučíme se, dáme rychle do kupy. Nějaké šrámy jsou.“ V pondělí hrají Češi v Uherském Hradišti další kvalifikační zápas proti Skotsku, které oba dva první zápasy vyhrálo.