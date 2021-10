Žambůrek na Kosovo? Má kvalitu, uznal Suchopárek. Těší ho Alijagič

Ve čtvrtek venku v Prištině, za pár dní doma v Českých Budějovicích. Český tým do 21 let čeká „pohárový“ souboj s Kosovem v kvalifikaci na EURO 2023. „Jednoznačně musíme obě utkání zvládnout, abychom si ve skupině vytvořili ještě lepší pozici,“ říká trenér Jan Suchopárek, jenž uvažuje nad zařazením Jana Žambůrka z Brentfordu do základní sestavy lvíčat.

Kosovo v září porazilo Andoru a následně prohrálo v Anglii. Co od něho ve vzájemném utkání očekáváte?

„Informací máme poměrně dost. Z jejich strany se v zářijových zápasech protočilo asi 25 hráčů, ale v současné nominaci nejsou závratné změny. Mají kluky, kteří působí v Anglii, Německu či Švédsku, takže nás čeká velmi nebezpečné a organizované mužstvo. Mají hodně silných individualit, zkušeného trenéra a dobrou herní tvář. V Anglii odehráli dobré utkání. Přesto, že prohráli 0:2, vytvořili si několik gólových příležitostí.“

Na prvním srazu jste podle soupeřovy hry skládal i sestavu. Budete to zohledňovat i nyní?

„Ke kvalitám soupeře přihlížíme, ale nejdůležitější je kvalita našeho mužstva. Tím že máme v kádru různou typologii hráčů, máme možnost měnit rozestavení i způsob hry co se týká technického či bojovného fotbalu už v průběhu utkání. I z toho důvodu jsou kolikrát nominace pro veřejnost těžko pochopitelné, ale my se snažíme mít co nejvíce možných variant a dokázali soupeře překvapit.

V týmu je i Jan Žambůrek z anglického Brentfordu. Zamíchá sestavou?

„Je to další hráč, který může do týmu přinést nové prvky. Říká se, že vítězná sestava se nemění, třeba to bude i náš případ. Nicméně Honza v předchozích reprezentačních výběrech i na záznamech za Brentford, které jsme viděli, předváděl velkou kvalitu a bude přínosem pro naše mužstvo.“

Je to varianta na levou stranu za Kryštofa Daňka, který vypadl z nominace kvůli zranění?

„Někteří hráči tu nejsou, ale myslím si, že za ně máme adekvátní náhradu. Věříme, že Honza Žambůrek potvrdí kvalitu, kterou od něho očekáváme a kterou vidíme na tréninku. Ať už nastoupí na celé utkání či pouze na část, doufáme, že prokáže, že do týmu patří.“

Co říkáte na skutečnost, že s béčkem Brentfordu nehraje soutěžní zápasy, ale pouze přátelská utkání?

„Jsou to sice jen přípravná utkání, ale herní praxe včetně minutáže se mu po uzdravení zvyšuje. Pohybuje se na 70–80 minutách za zápas. Trénovanost má rozhodně dobrou. Viděl jsem několik utkání béčka Brentfordu a musím říct, že proti nim nastupují za jiné rezervy hráči, kteří naskakují i do Premier League. Úroveň zápasů je velice dobrá. A i když se Honza do áčka nedostává, u nás si místo zaslouží.“

Velký slávistický talent Denis Alijagič, jenž nyní hostuje v druholigové Vlašimi, oznámil, že hodlá reprezentovat Česko na úkor Bosny. Budete o něm na příští sraz uvažovat?

„Už delší dobu s ním byl reprezentační úsek v komunikaci a jsme rádi, že se rozhodl pro Česko. Je to velice talentovaný hráč, který má skvělé finální řešení, což potvrzuje ve druhé lize. Je mu teprve 18 let a pro budoucnost českého fotbalu to bude velmi zajímavý hráč, který má předpoklady hrát na nejvyšší mezinárodní úrovni. Jestli to příště už bude na nominaci do jednadvacítky, uvidíme, jak se to kolem něj vyvine.“