Cukr, bič a góly! Karabec a spol. zazářili, trenér viděl nedostatky

Leckdo by řekl, že předbíhají dobu. Že Adam Karabec, Kryštof Daněk či Martin Vitík uzurpují prostor v týmu lvíčat na úkor starších souputníků. Pravdou ovšem je, že nebýt tří zástupců ročníků 2003, rodilo by se šest bodů z prvního srazu nové party složitě. „Nechtěl bych tým rozdělovat na ročníky. Jsou to talentovaní hráči, ale nejsou talentovanější než kluci narození 2000 či 2001,“ pronesl trenér Jan Suchopárek po skalpech Slovinska a Albánie v kvalifikaci o postup na EURO.

V době, kdy začínali kopat do balonu, dojížděla v Česku nejslavnější generace 21. století. Pavel Nedvěd, Milan Baroš, Tomáš Rosický či Karel Poborský byli postavami, kvůli kterým začali Adam Karabec, Martin Vitík či Kryštof Daněk honit merunu.

Dnes jejich jména zná každý pozorný fanoušek FORTUNA:LIGY. Karabce si na Letné chystají jako velký klenot. Olomouc zase pověsila na Daňka cenovku, na níž jsou desítky milionů, čímž odrazila i mistrovskou Slavii.

Proto, když se do premiérové základní jedenáctky nového reprezentačního výběru do 21 let proti Slovinsku neprocpali ani jeden, bylo to pro fotbalovou obec překvapení. „Vsadil jsem na jiné hráče. V čem jsou lepší, uvidíte na hřišti,“ řekl trenér Jan Suchopárek na dotaz jejich absence.

Pravdou ovšem bylo, že oba na Střelecký ostrov poslal do hry hned po pauze. Mdlou hru oživili. A ve finále to byl právě Karabec, kdo přesným centrem z rohu našel ve vápně Vitíka, dalšího zástupce ročníku 2003, který duel povedenou hlavičkou rozhodl. „Chtěl jsem, aby Karabec a další hráči přišli plánovaně do utkání a rozhýbali hru. Nakonec jsme se pro jeho příchod rozhodli o něco dřív,“ vysvětlil už obšírněji reprezentační trenér svůj záměr po utkání.

Ve druhém vystoupení pod Černou věží Suchopárek tým překopal a všechny tři teenagery poslal do základu. Upekla se výhra 4:0. Jeden gól obstaral Daňek a Karabec díky dvěma vyraženým střelám zapsal další dvě asistence. Základy tří bodů znovu položila osa 2003.

„Myslím si, že už od mladších kategorií jsme měli tento ročník velmi silný. S klukama ze Sparty jsme se po nějaké době začali potkávat i v lize, což o něčem svědčí. Určitě máme velkou sílu,“ pronesl Daněk po zápase.

Kouč lvíčat však brzdil nadšení. Jako by chtěl rozjařené mladíky vrátit zpátky na zem. A použil k tomu metodu cukr a bič. „Kluci mají velké přednosti, zejména do ofenzivy, ale také velké nedostatky – a na těch potřebují zapracovat. Musí na sobě neustále pracovat a zdokonalovat se, to je alfa omega jejich fotbalové budoucnosti, o tom jsem přesvědčený.“

Na mysli měl především sparťanskou dvojici. „Karabec je nadstandardní, velice talentovaný hráč, ale má i velké nedostatky. Dneska se mi jeho výkon nelíbil, i z toho důvodu střídal. Na hřišti je proto, aby dával branky, a ne aby rozehrával,“ nastínil nároky, které od 18letého záložníka očekává.

Zpětnou vazbu vrátil i Vitíkovi, který po jaru stráveném v sestavě áčka Sparty nyní pravidelně nastupuje spíš ve druhé lize. „Ukázal, že byť je v určité fázi vývoje a z těchto kluků hrál největší zápasy, byl v určitém útlumu. Byl i nervózní a některé chyby udělal i v prvním utkání, ale napravili to jiní hráči. Pomohl nám, když dal krásný gól, který rozhodl o všem.“

Do budoucna jsou však hráči narození v roce 2003 velkým příslibem. Na čekané kromě zmíněné trojice jsou Jáchym Šíp, Denis Višinský, Jakub Drozd či Daniel Langhammer, kteří už pravidelně nastupují o patro níž ve druhé lize. „Je to velmi talentovaný ročník,“ ví Suchopárek. „Ale potřebuje, aby ještě pracoval, pracoval a pracoval na svých nedostatcích.“