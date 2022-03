Karabec po výhře v Andoře: S Anglií si to rozdáme o postup

Vykoupil jste se v Andoře? Vrátil jste to týmu za Slovinsko?

„Neřekl bych, že bych to týmu vyloženě vrátil: můj gól neměl hodnotu červené karty, která nám v důležitém zápase ve Slovinsku hodně uškodila. Udělal jsem tenkrát chybu, z které jsem se doufám poučil.“

Jak moc vám v Andoře pomohl povedený začátek?

„Začali jsme hodně dobře a bylo důležité, že jsme už v desáté minutě vedli 2:0. Věděli jsme, že čím déle se nám nepovede vstřelit gól, tím bude zápas těžší. Soupeř styl hry nezměnil, ale bylo to zásadní pro naši psychiku i vývoj celého utkání. Přesto jsme pak mohli přidat víc branek.“

Bylo důležité taky neztratit koncentraci směrem dozadu? Vyšlo vám to, Andorra ani jednou nevystřelila na branku.

„S takovými soupeři je to tak vždycky. Čekají na jeden gól, který vás pak může zlomit. Snažili jsme se na to dávat pozor, aby takový gól nepřišel. Mohli jsme tak hrát naši hru a zbytečně nepanikařit.“

Před zápasem byl velkým tématem přechod z přírodní trávy na umělku v Andoře. Nakonec to asi nebyl takový problém, viďte?

„Na umělce jsme trénovali dva tři dny, navíc ta v Andoře není úplně špatná. Nebyl to zásadní rozdíl: je to něco jiného než přírodní tráva, ale dalo se to zvládnout.“

Jak vnímáte svoji situaci ve skupině? Do závěrečného bloku v červnu půjdete z prvního místa, byť druhá Anglie má o dva zápasy méně.

„Takhle jsme to chtěli. Díky výhrám v Albánii a Andoře máme z březnového dvojzápasu šest bodů a jsme rádi, že jsme si zajistili minimálně druhé místo ve skupině. Teď jsme připravení se porvat s Anglií o první místo a přímý postup.“