Úspěch české patnáctky. Mladíci skončili na turnaji v Itálii druzí

Národní tým fotbalistů do patnácti let dosáhl v Itálii mimořádného úspěchu na mezinárodním turnaji Delle Nazioni 2022. Výběr trenéra Karla Havlíčka dokázal porazit ve skupině Mexiko s Rumunskem, v semifinále pak Portugalsko a až ve finále podlehl silné Itálii.

Reprezentace do patnácti let je nejmladší národní kategorií, která hraje své oficiální zápasy. Pro mladé čtrnáctileté fotbalisty byl turnaj v Itálii vůbec první reprezentační zkušeností. A hned skončil velkým úspěchem. „Do Itálie jsme jeli s velkým respektem. Naši kluci v tomto složení absolvovali teprve druhou akci. Ukázali se jako skvělý tým a výborná parta. Dařilo se jim i po fotbalové stránce a výsledek na turnaji je hodnocen jako velký úspěch celého českého fotbalu," řekl trenér výběru Karel Havlíček.

Jeho svěřenci odehráli celkem čtyři zápasy s věhlasnými soupeři. „Na úvod jsme hráli proti Mexiku. To bylo pro kluky velmi prestižní, protože k takové konfrontaci mockrát za jejich kariéry nedojde. My jako trenéři šli do neznáma, protože jsme neměli možnost Mexiko nikdy vidět. Ani jsme nevěděli, zda budou hrát na tři nebo na čtyři obránce. Kluci ale zápas zvládli na jedničku a díky dvěma gólům v úvodech poločasů vyhráli 2:0," popisoval Karel Havlíček.

Druhý zápas ve skupině pak hráli čeští mladíci proti Rumunsku. O tomto soupeři již měl realizační tým podrobné informace. „Viděli jsme několik zápasů rumunského nároďáku a bylo jasné, že soupeř je mimořádně silný. To se v zápase také ukázalo, ale náš tým plnil dokonale taktické pokyny a zápas vyhrál 2:1, když soupeř snižoval až v nastavení druhého poločasu," dodal kouč národního týmu.

Největšího úspěchu pak dosáhl národní tým v semifinále proti Portugalsku. Soupeř z Pyrenejského poloostrovu byl v zápase velkým favoritem, přesto byli nakonec šťastnější Češi. O výhře 1:0 rozhodl v průběhu druhé půle útočník Ondřej Penxa, který byl se dvěma góly nejlepším střelcem národního týmu na turnaji. „Ty vzpomínky na turnaj budou moc hezké. Udělal mi velkou radost už gól do sítě Rumunska, ale když jsem pak dal i v semifinále gól Portugalsku a poslal jsem nás do finále, byl jsem nesmírně šťastný. Myslím, že na celý turnaj budu vzpomínat hodně dlouho, možná až do konce života," popsal své pocity Ondřej Penxa.

Ve finále turnaje se před zaplněným Stadio Gino Colaussi v Gradisce čeští mladíci utkali s domácí Itálií. V tomto zápase se ukázala mimořádná síla soupeře, a přestože především za stavu 0:0 měli Češi velké šance, zápas prohráli 0:3. „Itálie byla opravdu silná. Hráči byli vyspělí nejen po fotbalové, ale i po fyzické stránce. Bylo vidět, že domácí poskládali nejsilnější možný tým a soupiska byla tvořena především hráči z Juventusu, AC Milán, Interu Milán nebo AS Řím," dodal Karel Havlíček.

Česká reprezentace na turnaji v Itálii fotbalovou veřejnost ale rozhodně zaujala. V týmu byla celá řada fotbalistů působících v Regionálních klubových akademií FAČR. Také díky tomu byl ambasadorem českého týmu Karel Poborský, který má ve fotbalové asociaci regionální akademie na starost. „Celé naše vystoupení na turnaji bylo hodnoceno velmi pozitivně a i my si uvědomujeme, že jsme dosáhli skutečně velkého úspěchu. Pro všechny kluky to byla velká zkušenost a motivace do další práce. Během turnaje jsme se přesvědčili o tom, že se můžeme měřit s nejlepšími týmy na světě a tomu odpovídá i skutečnost, že jsme za sebou v konečném pořadí nechali vedle Portugalců třeba i Anglii, Belgii, USA nebo Chile," dodal ředitel úseku elitní mládeže FAČR Karel Poborský.

Výsledky českého týmu na turnaji Delle Nazioni 2022

Základní skupina

Česko U15 – Mexiko U15 2:0 (branky Březina 2x)

Česko U15 – Rumunsko U15 2:1 (Míček, Penxa)

Semifinále

Česko U15 – Portugalsko U15 1:0 (Penxa)

Finále

Česko U15 – Itálie U15 0:3

Konečné pořadí turnaje Delle Nazioni 2022

1. Itálie

2. Česko

3. Portugalsko

4. USA

5. Slovinsko

6. Norsko

7. Rumunsko

8. Anglie

9. Belgie

10. Mexiko

11. Rakousko

12. Chile