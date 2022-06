Suchopárek po Anglii: Rozdíl byl markantní. V baráži ještě nejsme

Emil Smith Rowe poslal anglické mladíky v 22. minutě do vedení • ČTK / Václav Pancer

Ve srovnání s listopadovým zápasem Burnley (1:3) jste měli šanci bodovat až do konce, přesto jste i podruhé s Anglií prohráli. Čím to, že to znovu nevyšlo?

„Mohli jsme vyhrát, kdybychom hráli na sto procent. Jenže jsme hráli jen na devadesát. Za stavu 0:2 jsme ukázali morálně volné vlastnosti, střídající hráči přinesli energii a měli jsme drtivý tlak. S tím souvisely šance, které jsme nedokázali zužitkovat v bodový zisk. Soupeř byl rychlostně i technicky lepší, měl navrch v dynamice a nadstandardní schopnosti řešení situací ve finální fázi.“

Co vám chybělo k lepšímu výsledku?

„Mrzí mě, že jsme v některých fázích byli pasivní, na druhou stranu soupeř nám nedal nic zadarmo. Chtěli jsme být aktivní, ovšem ne vždycky se nám to dařilo. Mohli jsme být daleko efektivnější, třeba po zisku míče v první části hry, kdy jsme měli příležitosti, které jsme prováhali a řešení nebylo dobré.“

Mohla hrát roli i pauza mezi koncem sezony a začátkem reprezentačního srazu?

„Pauza se projevila, i když hráči měli individuální plány. V zápase byl vidět markantní rozdíl v technice a dynamice hráčů. Máme jiné hráče a hrajeme jiným stylem. Snažíme se být maximálně efektivní ve výběru našich hráčů a myslím, že se nám to povedlo. Jenže jsme neproměňovali šance a čekali jsme na gól až do konce. Cením si, že hráči dokázali vytáhnout zbytky sil, chyběla nám ale kvalita při centrovaných míčích a standardkách. Bohužel.“

V čem byl ještě rozdíl mezi vámi a Anglií?

„Je to dané i typologií hráčů. Máme rychlostně vytrvalostní typy, rychlostní nemáme. Projevilo se i to, že Angličané mají zkušenosti z Premier League: můžete trénovat, jak chcete, ale když máte proti sobě hráče extratřídy, je to velký rozdíl. Nicméně ve druhém poločase jsme hráli na dva útočníky a zlepšili jsme se. Měli jsme brejkové situace a mohli jsme vstřelit góly.“

Jediná branka přišla v 87. minutě, postaral se o ni váš nejlepší střelec v kvalifikaci Daniel Fila. Tušil jste, že za to vezme právě on?

„Dan má perfektní zakončení. Nemá třeba náběhové věci, které jsme chtěli od Tomáše Čvančary, ale díky tomu, že v závěru byli na hrotu dva útočníci, Dan si mohl pokrýt míč a jeho práce v přechodové fázi nám hodně pomohla. Pomáhalo mu i to, že se v unavené obraně soupeře otvírala okénka. Škoda, že jsme nedali gól trochu dřív, naše šance na body by byly větší.“

Klesli jste na druhé místo ve skupině. Jste smířený s baráží?

„Otázkou je, co znamená být smířený s baráží. Angličané mají v kvalifikaci ještě tři zápasy, my jeden. Budeme to počítat až po závěrečném hvizdu posledního zápasu. Anglie hraje v rychlém sledu celkem čtyři utkání a sami dobře víme, že některé soupeře bylo těžké zvládnout, třeba na Balkáně. Navíc podle našich propočtů máme šanci na přímý postup i přes dvě prohry s Anglií a remízu ve Slovinsku. Uvidíme.“