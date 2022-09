Lvíčata po vyhraném prologu baráže: Tohle je dárek pro trenéra

Adam Gabriel vhazuje míč do hry • FAČR

Prohrávala, ale po velkém obratu je česká jednadvacítka zase o kousek blíž ke vstupence na EURO. „Jsme v lepší pozici než soupeř,“ spokojeně říkal záložník Matěj Valenta, jenž se v prologu baráže na Islandu podepsal pod vyrovnávací gól. „2:1 je dobrý výsledek do odvety,“ dodal útočník Václav Sejk. Rozhodne se už v úterý v Českých Budějovicích.

Před bitvou na Islandu si mládenci z české jednadvacítky předsevzali: „Dáme trenérovi k narozeninám vítězství!“ Povedlo se – a od postupu na EURO do Rumunska a Gruzie tým kouče Jana Suchopárka dělí jediný zápas.

„Trenér si určitě přál, abychom to v jeho den zvládli nějak takhle a vyhráli. Island není vůbec špatný soupeř a výsledek 2:1 z venku je super,“ vykládal útočník Václav Sejk. „Chtěli jsme tuhle výhru dát trenérovi k narozeninám i sami sobě k tomu, abychom si přiblížili postup na EURO. To by byl dárek pro nás všechny.“

Drhlo to, Sejk a spol. v Reykjavíku prohrávali. „Začátek byl od obou týmů celkem nervózní. Z penalty jsme dostali gól, ale rychle jsme se zvedli a ještě v první půli vyrovnali,“ líčil Sejk.

„Byl to můj první gól bodlem,“ pobaveně popisoval remízovou trefu záložník Matěj Valenta. „Vyrovnáním jsme se do toho konečně dostali a spadlo to z nás.“

Definitivní úleva přišla po Sejkově vítězném úderu, i když… „Pak jsme se lehce stáhli, což nebylo úplně dobře. Island nás zatlačil a posílal nebezpečné centry do vápna, ale uskákali jsme to a vezeme dobrý výsledek do odvety,“ spokojeně říkal Sejk.

Plusový bod pro Suchopárkův tým: zvládl nevyzpytatelnou umělku, na kterou se připravoval už před cestou na Island. „Nebylo to tak špatné,“ hodnotil Valenta. „Hrál se rychlý fotbal a podmínky nebyly zas tak zlé, jak jsme před utkáním předpokládali.“

Češi se hned po zápase vrátili domů a na Hluboké se začnou chystat na úterní odvetu. „Máme náskok a celkově jsme v lepším postavení než Island. Tenhle soupeř je k poražení, což jsme si dokázali už v prvním zápase,“ pravil Valenta.

„Ještě není hotovo, ale v Budějovicích se nám daří a máme to tam rádi,“ připomněl Sejk příjemnou bilanci z kvalifikační skupiny: jednadvacítka v aréně Dynama vyhrála tři ze čtyř zápasů, nestačila jen na suverénní Anglii. „Island má nebezpečné centry, jeho hráči jsou vysocí a důrazní. Ale kvalitou bychom je mohli přehrát i podruhé,“ vzkázal Sejk.