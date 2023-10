Sejkovo čekání na gól: Je to o mně. Prolomí kapitán trápení proti Walesu?

Na podzim ještě nedal gól, ani na něj nepřihrál. Ve Spartě k tomu Václav Sejk (21) ani nemá moc prostor, do zápasů naskakuje až ke konci anebo vůbec. Pro reprezentaci U-21 je však dál stěžejním hráčem, kapitánem. V pátek povede „lvíčata“ v Českých Budějovicích do důležité kvalifikační bitvy s Walesem. A útočníkova první trefa v sezoně by se určitě šikla…

Je pro vás důležité konečně skórovat?

„Určitě mám v hlavě, že jsem ještě nedal gól. Rád bych ho vstřelil, ale spíš kvůli tomu, aby byl náš tým úspěšný. Spíš to beru z tohoto pohledu. Chci pomoct týmu naplno a u útočníka je to z velké části o gólu anebo připravení ho. Na každý zápas jsem připravený na sto procent, abych mohl podat své maximum.“

Nahradíte absence stopera Martina Vitíka a Michala Černáka, který zahrál velmi dobře na Islandu?

„U Víťase byla otázka času, kdy nás opustí a připojí se k A-týmu. Zaslouženě dostal pozvánku tam. Samozřejmě nám bude chybět, ale pevně věřím, že máme hráče, kteří jsou dost kvalitní na to, aby Martina zastoupili. Michal Černák podal velký výkon na Islandu i předtím se Slovenskem. Na pravé straně dodával hodně do ofenzivy. Ale věřím, že i jeho nahradí jiní hráči a podají minimálně stejný výkon jako on.“

Jak se cítíte na jihu Čech?

„Podmínky v Českých Budějovicích většina z nás z minulosti zná. Jsou na vysoké úrovni. Víme, že se nám tady dařilo a my co jsme to zažili, se to snažíme přenést na celý tým. Aby tomu ostatní taky věřili. Doufám, že přijde co nejvíc lidí. Ve stejný čas se hraje v Budějovicích hokej, což je pro město velká priorita.“

Co víte o Walesu?

„Příprava už proběhla, ještě doladíme nějaké detaily. Soupeř má vzadu velké kluky a je na tom dobře i fotbalově. Hraje s dost lidmi nahoře, na dva útočníky. Pod nimi je jejich nejvíc kreativní hráč. Ti tři, to je asi jejich největší síla. Víme, jaká je situace a co je naším cílem. Musíme zápas zvládnout za tři body. Měli bychom vzít to utkání za své a ukázat Walesu, kdo je doma a kdo to chce víc.“

V prvním utkání vás Island zaskočil výbornou kombinační hrou. Tímto směrem jde současný fotbal. Čekáte něco podobného i od dalšího celku ze severu, který dříve sázel na jednoduchou hru?

„Přesně tak. Pohled na tyto týmy může lehce klamat. Viděli jsme, že kvalita Islandu na míči byla fakt velká. V tomto se fotbal hodně posouvá. Všechny týmy chtějí hrát víc fotbal. Ať už Island, Wales nebo Dánsko. Kdo to moc nesleduje, může si říct, že všechna mužstva ve skupině hrají jednoduchý fotbal. Ale tak to není. Je to znát i v evropských pohárech. Když jsme se Spartou narazili na Kodaň. Je to severský stát z Dánska a fotbalově na tom byli úplně skvěle. Myslím, že to samé je i dánská jednadvacítka a Wales je na tom dost podobně.“