Kabongo po prohře: Ty nejhorší emoce. Proč Suchopárek změnil rozestavení?

Zbytečná porážka. Ale úplně. Historicky první „jednadvacítky“ s Islandem (1:2). Navíc gólem z 94. minuty, z dálky a do šibenice. Národní tým U21 vkročil do kvalifikace EURO 2025 levou nohou. Měl víc šancí než domácí, přesto odešel z placu spráskaný a bez jediného bodu. „Určitě nemáme horší tým než soupeř, který byl šťastnější a efektivnější do koncovky. Závěr jsme nezvládli,“ shrnul kouč Jan Suchopárek.

Už to vypadalo, že se stane joker Christophe Kabongo ze slovenské Podbrezové českým zachráncem. Po Černákově akci v 87. minutě vyrovnal, vstřelil ve svém druhém startu za „lvíčata“ druhý gól. Aspoň bod by si nebezpečnější Češi zasloužili. Jenže islandského záložníka Andriho Baldurssona osvítila na konci nastaveného času šťastná hvězda, trefil levačkou životní ránu. „Měli jsme vyhrát, soupeř byl stoprocentně k poražení. Ale my jsme nehráli náš fotbal,“ tvrdil Kabongo.

Skoro všechno bylo jako loni, kdy Suchopárkovi hoši odehráli na Islandu první duel baráže o postup na EURO 2023. Vybrali si stejný hotel, navlékli identické dresy a postavili se v nich domácím na stadionku s vydatně pokropenou umělou trávou. Před rokem z toho byla výhra 2:1 a pamětníci nechtěli nic měnit. „Jsme pověrčiví,“ usmál se útočník Václav Sejk, jenž tehdy vstřelil vítězný gól.

Tentokrát, v den 21. narozenin levého beka Martina Suchomela, Češi v prvních minutách přihlíželi sebevědomému projevu oponenta. Přesto měli ideální příležitost utrhnout se v relativně příjemném klimatu (osm stupňů) do vedení. Dravý průnik Matěje Juráska zastavil soupeř faulem a sparťan Patrik Vydra z hranice šestnáctky napálil parádní technickou ránou břevno Peterssonovy branky.

Juráskova rychlost fungovala dál. Do brejku nakopla mladého slávistu Tkáčova přihrávka, váhající stoper mu otevřel cestu až před gólmana, ovšem následnou gólovou střelu po kličce do strany stihl bek Karlsson odklidit na roh. A třetí šance. Před branku se probil zlínský David Tkáč, jenže střela levačkou mu nesedla a šla přímo do brankářovy náruče.

Za nepřesnou koncovku Suchopárkova družina s uzdraveným špílmachrem Adamem Karabcem krutě pykala. Těsně před pauzou dostal do vápna od Sigurgeirssona průnikovku kapitán Andri Gudjohnsen a syn slavného otce Eidura levačkou propálil Lukáše Horníčka. Útočník dánského Lyngby (na hostování ze švédského Norrköpingu), jenž vyrostl v mládeži Realu Madrid, skóroval z první opravdu nebezpečné akce Seveřanů. „Někteří naši hráči, na které jsme spoléhali a kteří vypadali v tréninku velice dobře, to v utkání při řešení situací úplně nepotvrdili,“ zmínil Suchopárek, jenž změnil rozestavení. Stopera Patrika Vydru vysunul na pozici „šestky“, vzadu se hrálo klasicky na čtyři beky. „Tříobráncový systém nám se Slovenskem moc nefungoval, rozehrávka nám vázla a moc jsme se nedostávali do akcí přes krajní prostory,“ vysvětlil změnu systému.

Čtvrtou českou možností pohrdl v nástupu do druhé půle Michal Černák, jenž pálil po Juráskově perfektním vybídnutí do boční sítě. Právě jablonecký pravý bek patřil na umělé trávě k nejlepším. „Potvrdil oprávněnost změny rozestavení,“ souhlasil trenér. „ I Patrik Vydra podal ve středu pole velmi dobrý výkon,“ dodal.

Vyrovnání měl na špičce kopačky Karabec, ovšem Tkáčův přízemní centr obratně dloubnul do tyče. Sparťanský záložník se navíc v závěru po souboji zranil a odkulhal ze hřiště.

Z lavičky pak viděl, jak kapitán Gudjohnsen spáchal šílenou hrubku, po které naservíroval agilní Černák gólovou pobídku střídajícímu Kabongovi. Snajpr z Podbrezové zakončil do odkryté branky suverénně. Bod by byl fajn. Jenže ve třetí minutě nastavení zavazel sudí Danielu Kaštánkovi, jenž nestihl zabránit v nápřahu Baldurssonovi a ten se trefil z dálky úžasně do šibenice. „Krásná branka. Nepodali jsme takový výkon, abychom si úplně zasloužili vyhrát,“ musel uznat český kouč. „Jsem smutný, zklamaný a naštvaný. Nehráli jsme náš fotbal. Teď jsou ve mně ty nejhorší emoce,“ vyznal se útočník Kabongo, jemuž při prvním srazu U21 přihrál na obě branky Černák. „Jsem mu strašně moc vděčný,“ vzkázal spoluhráči. „Byla to pro mě výborná zkušenost, ale byl to neúspěšný sraz, protože jsme prohráli ten nejdůležitější zápas, kvůli kterému jsme přijeli.“

Syn konžského otce opět prokázal výbornou orientaci ve vápně a sebevědomou koncovku. Má však i nedostatky, kvůli nimž zatím nepatří do základní sestavy reprezentačního týmu. „Má nadstandardní věci směrem dopředu, ale také velké rezervy v defenzivě. Počítáme s ním, určitě prostor dostane. Záleží i na typologii zápasu a kvalitě soupeře. Ne vždy můžeme využít tři útočníky,“ poznamenal Suchopárek. „Chris je pro nás velmi zajímavý hráč, který zase potvrdil, že má ve finální fázi vysokou kvalitu.“

„Lvíčatům“ pokračuje kvalifikace v říjnu dvěma duely v Českých Budějovicích proti Dánsku a Walesu. Minimálně zisk čtyř bodů je ve vyrovnané skupině bez jasného favorita nutností.

Utkání kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let :

Skupina I:

Island - Česko 2:1 (1:0)

Branky: 44. A. Gudjohnsen, 90.+4 Baldursson - 87. Kabongo. Rozhodčí: Kachevski - Vasilevski, Putilin (všichni Mak.). ŽK: Róbertsson, Jónasson (trenér) - Chaloupek, Vitík.

Litva - Wales 2:3 (0:1).

Tabulka: