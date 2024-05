Sedmnáctka na ME slaví postup ze skupiny, porazila i Ukrajinu

Čeští fotbalisté do 17 let ve druhém utkání mistrovství Evropy na Kypru porazili Ukrajinu 3:1. Po úvodním vítězství 5:0 nad domácím výběrem tak svěřenci trenéra Jiřího Žiláka už jistě postupují ze skupiny A do čtvrtfinále, jistotu jim dala večerní výhra Srbů nad domácím Kyprem.