ONLINE: Česko - Skotsko. Jednadvacítka zahajuje novou éru, poprvé ji vede Bílek

Michal Bílek byl potvrzen jako nástupce Jana Suchopárka na pozici trenéra české jednadvacítky
Česká fotbalová reprezentace do 21 let startuje kvalifikaci o postup mistrovství Evropy v roce 2027. Dnešní zápas proti Skotsku v Uherském Hradišti je zároveň premiérou nového trenéra Michala Bílka. Utkání začíná v 18:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Po dnešním utkání se jednadvacítka představí v úterý na Gibraltaru. Ve skupině B narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden tým s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic čeká baráž. V sázce je také účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

