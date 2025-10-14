ONLINE: Bulharsko - Česko 0:0. Lvíčata jsou ve formě, hrají Eduardo, Šín i Ševínský
Česká fotbalová reprezentace do 21 let rozjela kvalifikaci o evropský šampionát ve velkém stylu. Po třech odehraných zápasech má plný počet devíti bodů a jen o skóre zaostává za vedoucím Portugalskem. Nyní svěřence Michala Bílka čeká Bulharsko, které ma dosud na kontě čtyři body a nachází se na třetí pozici v tabulce. Utkání začíná v 18 hodin, sledujte ho prostřednictvím ONLINE přenosu na iSportu.
|1.
|Portugalsko
|3
|3
|0
|0
|10:0
|9
|2.
|Česko
|3
|3
|0
|0
|9:1
|9
|3.
|Bulharsko
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|4.
|Skotsko
|3
|1
|0
|2
|12:4
|3
|5.
|Ázerbájdžán
|3
|0
|1
|2
|1:11
|1
|6.
|Gibraltar
|3
|0
|0
|3
|1:17
|0