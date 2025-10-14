Předplatné

ONLINE: Bulharsko - Česko 0:0. Lvíčata jsou ve formě, hrají Eduardo, Šín i Ševínský

Češi slaví první gól pod Michalem Bílkem
Češi slaví první gól pod Michalem BílkemZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Češi slaví dvakrát opakovanou penaltu, kterou proměnil Yannick Eduardo
Matěj Šín asistoval na gól Ondřeje Kričfalušiho
Karvinský Jan Chytrý debutoval proti Skotsku
Luke Graham v souboji s Lukášem Maškem
První branku nového cyklu jednadvacítky vstřelil Ondřej Kričfaluši
Albert Labík v dobré příležitosti těsně minul branku
Česká jednadvacítka otevřela nový cyklus zápasem se Skotskem
11
Fotogalerie
iSport.cz
Mládežnické výběry
Začít diskusi (0)

Česká fotbalová reprezentace do 21 let rozjela kvalifikaci o evropský šampionát ve velkém stylu. Po třech odehraných zápasech má plný počet devíti bodů a jen o skóre zaostává za vedoucím Portugalskem. Nyní svěřence Michala Bílka čeká Bulharsko, které ma dosud na kontě čtyři body a nachází se na třetí pozici v tabulce. Utkání začíná v 18 hodin, sledujte ho prostřednictvím ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
00

1.Portugalsko330010:09
2.Česko33009:19
3. Bulharsko31114:44
4.Skotsko310212:43
5.Ázerbájdžán30121:111
6.Gibraltar30031:170

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů