Čapek před MS: O komentování bez internetu, utíkajících expertech i kritice

Chystá Česká televize ve svém vysílání nějaké novinky během mistrovství světa?

„Ano, dvě. První je virtuální grafika, která bude ve studiu ukazovat fotografie hráčů, tabulky, vlajky. A pak budeme mít takzvaný Touch Screen, velkou dotykovou obrazovku, na níž budou moct naši experti dělat například tužku nebo před zápasem rozebírat sestavu některého z týmů a ukazovat, jak bude hrát. Postaví se před ní a budou jako učitelé ve škole. Bude to zajímavější a přehlednější. Je to zpestření vysílání, ve vyspělých zemích je to běžné, pro nás novum. Uvidíme, jak to bude vypadat ve vysílání.“

Kdy začínáte s prvotními přípravami na šampionát?

„Pamatuji si, že poprvé jsme se o mistrovství světa v Rusku bavili na hodnotící schůzce po olympijských hrách v Riu v roce 2016. Tehdy jsme poprvé vznesli návrh, že by se nám líbilo mít během mistrovství již zmíněný Touch Screen a virtuální grafiku. Rok dopředu začínáme vysílat specializované magazíny o šampionátu a pak se připravujeme kontinuálně. Je to běh na dlouhou trať, teď vše hekticky vrcholí.“

Kolik lidí celkem je z České televize zapojeno do příprav mistrovství?

„To si netroufám odhadnout. V pondělí jsme měli první pilotní vysílání a ladili jsme detaily, kolem se pohybovalo dohromady padesát lidí. Jsou při tom nejrůznější kolegové z grafického oddělení, z techniky a tak dále. Kdyby se měli spočítat úplně všichni, kteří s tím mají co dočinění, je to rozhodně přes sto.“

V České televizi působíte od roku 1984. Jakým vývojem prošlo vysílání mistrovství za ta léta?

„Vždycky se to nějak posouvá. Osobně se budu účastnit devátého mistrovství světa, v roce 1986 jsem měl veskrze pasivní roli. To ještě neexistovala studia, v Mexiku byli čtyři komentátoři, bylo jen čisté vysílání. V roce 1990 v Itálii jsem poprvé komentoval a vzpomínám si, že tam byl poprvé vyslaný štáb. My, komentátoři, jsme buď komentovali, nebo jezdili dělat rozhovory s našimi reprezentanty. Na dalším šampionátu ve Spojených státech amerických bylo poprvé studio.“

Jak tenhle rozvoj vnímáte osobně?

„Je to jako se vším v životě. Technologie se neustále vyvíjejí. Ještě ve Spojených státech v roce 1994 jsme byli bez internetu i bez mobilu a normálně jsme fungovali, vše běželo, vše jsme nějakým způsobem zvládli. Samozřejmě s technologiemi je vše daleko snazší. Každý si dnes může sednout k internetu, ponořit se do toho a zjistit si informace, které jsme tehdy, už ani nevím jak, dohledávali. Na druhou stranu je to dvojsečné, podle mě všeho moc škodí, je to až přesycené. Je i složitější vybrat ty správné informace, které chcete předat lidem, mezi nimi je totiž obrovský rozdíl v informovanosti.