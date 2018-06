MS fotbal 2018

"Máme o něj starost. Po rozhodnutí videa musel do nemocnice, snad bude v pořádku," řekl kouč Carlos Queiroz. Podle mluvčího týmu se přitížilo Muhsínu Motamedkíovi, který má v reprezentaci na starosti komunikaci s médii. V nemocnici podstoupil vyšetření, potíže by neměly být vážné a brzy se k týmu vrátí.

Carvajal: Zdržování a simulování kazí fotbal

"Že hráli tak defenzivně, to patří ke hře," řekl Dani Carvajal, jehož tým v první půli držel míč 80 procent času. "Ale všechno to zdržování a simulování zranění, to už k tomu nepatří. Kazí to fotbal. Ale to oni se musí vyrovnat se svým svědomím," dodal.

Vášně rozpoutalo zejména situace, kdy se krátce po ošetřování Ehsána Hadžsáfího skácel k zemi brankář Alírezá Baíranvánd poté, co kolem něj proběhl Diego Costa. Následně si stěžoval, že mu španělský útočník přišlápl nohu.

"Vůbec nic jsem mu neudělal. Byl jsem velmi klidný, protože všude byly kamery a nehodlal jsem se nechat rozhodit," řekl Diego Costa, který si následně s gólmanem i rozhodčím vše vyříkal. K simulování se ale záhy přidal i obránce Rámín Rezajíán.

"Bylo tam hodně přerušování a bylo těžké se dostat do rytmu," připustil španělský trenér Fernando Hierro. "Jejich hráči padali bez příčiny, aniž by byli faulováni," zlobil se Carvajal. "Jen zdržovali, zatímco my chceme vyhrávat trochu jiným stylem," dodal kapitán Sergio Ramos.

Španělé nakonec íránskou defenzivu udolali, poté co Diego Costa šťastně skóroval. Po zásahu Rezajíána se mu míč odrazil od holeně do branky. "Klíčové je, že jsme vyhráli. Já měl při gólu trochu štěstí, ale jsem za něj šťastný, protože to byl těžký zápas," řekl Diego Costa. "Oni byli zalezlí v obraně a my museli zůstat klidní a trpěliví, což se povedlo," dodal útočník Atlética Madrid.