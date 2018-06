MS fotbal 2018

Hrají systémem 11 - 0 – 0, smáli se fanoušci na sociálních sítích. Iránci vskutku nastoupili proti hvězdami našlapanému týmu Španělska s jasnou taktikou – vše bořit a vydržet co nejdéle. V prvním poločase neustále zdržovali, po lehkém kontaktu se soupeři polehávali na trávníku. Hrát otevřenou partii s Iniestou a spol. si netroufli.

Na sociálních sítích se při pohledu na jejich hru objevovaly příspěvky, že tak nudný fotbal nehrálo například ani Řecko při zlatém tažení na EURO 2004. Někomu zas naskočily dva roky staré vzpomínky na evropský šampionát ve Francii, kde s podobnou taktikou vyrukovali Češi na zemi z Pyrenejského poloostrova.

„Íránský styl z 80. let, kdy se hráči snaží zabarikádovat branku a odkopávají všechny míče na tribuny, vypadá, jakoby zítřek už neexistoval. Heroické,“ napsal během prvního poločasu na Twitter legendární italský útočník Alessandro Del Piero.

Iran anni 80 con barricate e palle in tribuna come se non ci fosse un domani. Eroici! 😄#IRNESP #Worldcup #IRN #ESP #IranSpagna #ADP10