MS fotbal 2018

Konec překvapivě vyrovnané bitvy mezi Portugalskem a Marokem nabídl hektický závěr. Nejen, co se výsledku týče. Mužstvo z Pyrenejského poloostrova sice uhájilo těsné vítězství 1:0, které mu zajistil Cristiano Ronaldo, ale černý stín vrhl na zápas Pepe. Poté, co ho Mehdi Benatia poplácal po ramenou, předvedl teatrální pád a reakci, která se s činem Maročana neslučovala, navíc vyprovokoval strkanici několika hráčů.

Jako jeden z prvních reagoval na Pepeho simulaci po poplácání od Benatii fotbalový komentátor a bývalý anglický fotbalista Gary Lineker. „Pořád je to kokot," napsal na svém twitterovém účtu. O chvíli později se přidala další bývalá fotbalová hvězda Nor John Arne Riise. „Není divu, že je Pepe nenáviděný." vyjádřil se na sociální síti. Italský sportovní moderátor Andriano Del Monte na konto Pepeho ironicky zavtipkoval. „Přeji mu rychlé zotavení."

See Pepe is still a dick. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 20, 2018

Pětatřicetiletý obránce v tom ale nebyl v zápase s Marokem sám. Pět minut před ním se pokusil získat penaltu Cristiano Ronaldo, když se svalil ve vápně poté, co za ním proběhl marocký Amrabat. Ronaldo to zkusil, ale nakonec bral situaci s úsměvem. To Pepe rozjel pěknou melu.

Není to jeho první herecký výkon. Dříve se podobně prezentoval několikrát i v dresu Realu Madrid. Zavzpomínejme třeba na El Clásico s Barcelonou v rámci čtvrtfinále Copa del Rey v roce 2012, kdy Pepe nafilmoval pád po souboji s Cescem Fábregasem. Ještě hůře se předvedl o pár minut později, když po jednom z nedovolených zákroků zůstal na trávníku sedět Messi a Portugalec situace využil a šlápl mu na ruku. Je vidět, že Pepe příliš nezvládá vypjaté situace.

Portugalský trenér Fernando Santos na situaci po utkání nijak nereagoval, nicméně po nepřesvědčivém výkonu svého týmu nešetřil kritikou. „Vyhráli jsme, ale náš výkon nebyl ideální. Ztratili jsme kontrolu nad zápasem, zkazili hodně přihrávek a přišli o sebevědomí. Nedokážu to vysvětlit. Když v zápase proti hráčům, jaké má Maroko, nemáte míč, dostanete se do problémů. Máme silný tým, ale musíme se zlepšit. V obraně jsme hráli dobře, ale je třeba předvést víc a mít větší držení míče."

To marocký kouč Hervé Renard byl na své svěřejnce pyšný. „Z výkonu svého týmu nejsem zklamaný, jsem na hráče pyšný. Stejně jako v prvním utkání s Íránem jsme si vypracovali hodně šancí a já nikoho nebudu kritizovat. Dostali jsme se na mistrovství světa po dvaceti letech a ukázali, že umíme hrát fotbal. Na tomto moskevském stadionu jsme měli pocit, že hrajeme v Casablance, což nám hrozně pomohlo, bohužel jsme nedokázali vstřelit gól," uvedl kouč mužstva, které po dvou porážkách jako první na turnaji s jistotou skončí po základní skupině.