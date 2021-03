Darida: Za vstup do kvalifikace bych nám dal trojku. Provod chtěl penaltu

Co na červenou kartu pro svého elitního útočníka říká? „Patrikovo vyloučení jsem pořádně neviděl. Prý se ohnal po soupeři. Jestli to tak bylo, tak je to strašná chyba. Tahle situace ovlivnila zápas. Tam se nám to trochu rozbilo,“ tvrdil trenér v rozhovoru pro Českou televizi.

Ani kapitán Vladimír Darida přesně neviděl, jak se věc seběhla. „Co se stalo, jsem bohužel moc neviděl. Páťa říkal, že ho obránce celou dobu držel a že když ho odstrčil, dostal červenou. Můžu to těžko hodnotit.“

Až se podívá na záznam, asi Schicka nepochválí.

Třeba i proto Česko ve Walesu prohrálo. „Je to zklamání. Mrzí nás, že jsme nedokázali zopakovat výkon jako v předešlých zápasech. Chvilku jsme se rozjížděli a na to jsme doplatili,“ litoval Darida. „Jsme hodně zklamaní. Byli jsme namlsaní, chtěli jsme to zvládnout, byl by to skvělý rozjezd do kvalifikace,“ sliboval si Šilhavý. „Lukáš Provod se bohužel ve svých příležitostech neprosadil.“

To pochopitelně mrzí i samotného Lukáše Provoda. Po Daridově pasu běžel sám na gólmana, ovšem míč neměl plně pod kontrolou a po kličce o něj před prázdnou bránou přišel. „Já jsem bohužel selhal ve své šanci, při kličce jsem myslel, že jsem víc sám. Možná jsem měl rovnou zakončit.“

Provoda mrzí, že se nekopala penalta. „Myslím, že se po mém střetu s obráncem měla kopat penalta, ale ještě se na to musím podívat.“ Pohled na situaci mu však ukáže, že se o faul nejednalo.

A tak přišel trest. Centr a hlavička, na kterou brankář Tomáš Vaclík nestačil. „Natahoval jsem se, ale nedosáhl jsem,“ litoval. Přitom v první půli vytáhl fantastický zákrok proti Garethu Baleovi. „Naštěstí to netrefil čistě a dal to o zem. Stihnul jsem tam dát ruku,“ popsal Vaclík výtečný reflex, který však body nepřinesl.

Proto po Walesu v české kabině převažuje zklamání. „Chtěli jsme víc bodů než jenom čtyři. A taky si myslím, že jsme si víc zasloužili. Ale máme se pořád z čeho odrazit a po EURO tu kvalifikaci dohrát tak, jak si přejeme,“ řekl Vaclík.

„Tato prohra je kaňka,“ prohlásil Šilhavý. „Ale nechci tímto zahazovat výkony v prvních dvou zápasech. Pracujeme dál.“

„Za první tři zápasy bych nám dal trojku,“ řekl nekompromisně kapitán Vladimír Darida.